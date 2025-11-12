Вместо скачка — осторожный шажок: в 2026‑м реальные зарплаты прибавят лишь 2,7%

В 2026 году заработная плата, скорректированная с учётом инфляции, вырастет на 2,7%. Такой результат показал опрос среди аналитиков, организованный Центральным банком. Ожидаемый рост номинальных выплат составит 8,4%, сообщили «Известия».
Это значение реального прироста заметно ниже прогноза, озвученного Министерством экономического развития, где закладывалось 5,7%. Текущее увеличение зарплат, исходя из последних данных, достигает 4,4%.
По сведениям Росстата, с января по август средний ежемесячный доход работников составлял 96 тысяч рублей.
Заместитель гендиректора сервиса по трудоустройству Александр Ветерков полагает, что работодатели уже практически исчерпали свои ресурсы для значительного повышения оплаты труда.
Он отметил, что дальнейшее наращивание фонда зарплаты зачастую перестаёт быть экономически оправданным из-за высокой стоимости кредитов и замедлившейся выручки компаний.
Рост ожидается в сферах с выраженным дефицитом кадров. Ведущие темпы увеличения доходов будут наблюдаться в высокотехнологичных сегментах — оборонной промышленности, информационных технологиях и машиностроении. Здесь возможен прирост заработков от 10 до 20% и более.
На предприятиях строительного профиля, финансовых организаций, а также в торговле и сфере логистики повышения будут более сдержанными — на уровне роста цен.
Что касается легкой промышленности, то возможности для повышения оплаты работников фактически отсутствуют.
Низкие показатели рентабельности и соперничество с зарубежными товарами существенно ограничивают проведение индексации. Ожидания относительно динамики доходов работников в данном секторе невысоки.
Ранее сообщалось, что предприятие из Санкт-Петербурга полностью рассчиталось с сотрудниками по обязательствам, выплатив им свыше 2,7 миллиона рублей задолженности по заработной плате.