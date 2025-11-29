Городовой / Город / Вместо витрин — паллеты: почти 600 тыс. м² российских ТЦ сдают под склады
Вместо витрин — паллеты: почти 600 тыс. м² российских ТЦ сдают под склады

Опубликовано: 29 ноября 2025 11:51
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество доступных торговых площадей составляет 68 тысяч квадратных метров.

В России владельцы торговых центров начали использовать свои помещения для складских нужд на фоне снижения интереса к аренде торговых площадей. Консалтинговая компания IBC Real Estate сообщила, что на начало четвертого квартала подобные объекты занимают 587 тысяч квадратных метров, что составляет примерно 15% от всех свободных помещений этого типа в стране. Эта тенденция заметна сразу в нескольких регионах.

В областях России объём таких площадей сейчас насчитывает 286 тысяч квадратных метров. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области эта цифра достигает 68 тысяч квадратных метров. Владельцы торговых центров приспосабливают свои объекты под склады из-за снижения числа арендаторов среди торговых организаций.

Юлия Аликова
