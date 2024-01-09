Вместо вредного зефира: для этого полезного и вкусного десерта нужны всего два ингредиента

После бурных праздничных застолий необходимо дать организму отдых от вредной еды. Однако от сладкого отказываться необязательно. Воздушный десерт из яблок легко затмит покупной зефир, а удовольствия доставит не меньше.

Лучше брать сладкие сорта, чтобы не пришлось добавлять сахар. На 700 граммов фруктов понадобится около 15 граммов желатина. Для начала очистите плоды от кожуры, порежьте на дольки и удалите сердцевину. Выложите на пищевую пленку, заверните в кулек, закрепив специальным зажимом.

Отправьте заготовку в микроволновку на пять минут. Желатин разведите в воде, а когда он немного застынет, поставьте его греться на 30 секунд. Готовые яблоки переложите на сито и перетрите в пюре.

Начните взбивать перемолотые фрукты миксером, заливая желатин. Продолжайте, пока масса не побелеет. Затем ее необходимо поместить в форму для запекания, застеленную пленкой. Прикройте верхушку и уберите изделие в холодильник. Когда десерт застынет, его можно нарезать ножом и подать на стол, говорится в Telegram-канале «Ленивые рецепты».

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