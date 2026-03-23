Внедорожник мечты: Deepal G318 завоевывает Петербург

В дилерском центре Changan в Санкт-Петербурге представили первый внедорожник Deepal G318. Этот гибридный полноприводный автомобиль оснащён парой электромоторов и одним бензиновым двигателем, сообщил автоэксперт Денис Гаврилов.
Общая мощность силовой установки достигает 439 лошадиных сил, а запас хода — более 1000 км. В России модель доступна в двух комплектациях, уточнил эксперт в телеграм-канале «AutoRun SPb».
Deepal — суббренд Changan, производство которого стартовало в начале года на заводе «Автотор» в Калининградской области.
В 2025 году на российском рынке также дебютировало премиальное подразделение китайской компании Avatr Technology.