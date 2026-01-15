Во дворах Петербурга могут появиться платные стоянки — но платить придётся не всем

Сегодня депутат Александр Ходосок вынес на обсуждение городского парламента предложение об организации знаков, регулирующих движение транспорта во дворах Санкт-Петербурга. Сейчас такие вопросы не регулируются федеральным законодательством, поскольку участки между домами не относятся к дорогам общего пользования. При этом, по словам депутата, существует существенная нехватка мест для стоянки автомобилей.
Существующие строительные нормативы не обеспечивают достаточного количества парковочных площадок для всех водителей. В этой связи Ходосок предложил создать платные стоянки во дворовых пространствах, предназначенные для отдельных групп автомобилистов. Одновременно законодательно ввести эту практику пока невозможно, поскольку местные и районные власти юридически не обладают соответствующими правами.
В ряде случаев рассматривается вариант делегирования таких полномочий администрациям районов, которым уже поручены вопросы благоустройства и содержания придомовых территорий. Концепция платных мест для машин сейчас проходит стадию обсуждения, и решения по финансовым вопросам ещё не приняты. Реализация подобных проектов потребует дополнительных средств, и пока экономическая обоснованность идеи остаётся под вопросом.
Ходосок высказал следующую мысль:
Такси паркуются, занимают места, почему бы тогда такси за это не платить?
Депутат предложил разработать инициативы совместно с профильными комитетами, отвечающими за транспорт и благоустройство. Несмотря на обсуждение возможных вариантов сотрудничества, окончательная схема финансирования пока отсутствует.
Обсуждение продолжится, чтобы подобрать оптимальную модель решения проблемы нехватки парковочных мест для жителей. В соцсетях предложение вызвало широкий отклик и стало предметом бурных дискуссий. Следующий этап — проработка механизма передачи полномочий и поиск источников финансирования.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».