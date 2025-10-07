Шепот древних языков: какие голоса все еще хранит Ленинградская область

Где найти носителей языков родом из средневековья?

Ленинградская область — это не только живописные пейзажи и богатая история, но и настоящая сокровищница языкового разнообразия.

Доктор филологических наук Валерий Ефремов обращает внимание на малоизвестные лингвистические сокровища, существующие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В России насчитывается не менее 155 языков, однако в Ленобласти проживают представители более 80 народностей.

Особое место среди них занимают коренные финно-угорские народы — водь, вепсы и ижоры.

На грани исчезновения: судьба автохтонных языков

Водский, вепсский и ижорский языки официально включены в «Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Их положение критическое: если в XIX веке носителей насчитывались десятки тысяч, то сегодня счет идет на сотни, а то и единицы.

Водь: Потомки неолита и «владельцы болот»

Водский язык — самый известный с исторической точки зрения. Он принадлежит к южной ветви прибалтийско-финской группы.

Распространенная этимология связывает само слово «водь» с финским значением ‘низкое болотистое место’ — что напрямую указывает на среду их обитания.

Первые упоминания о них встречаются в летописях XI века, в записи о сражении, где сказано:

«…велика бяше сеця вожанам и паде ихъ безчисленное число».

Генетически водь тесно связана с эстами, и именно эстонский язык является ближайшим родственным.

К сожалению, водский язык остается бесписьменным, а его знание сохранили лишь отдельные представители старшего поколения.

Вепсы: Путь от «весь» до «родной земли»

Вепсский язык относится к северной ветви финно-угорских языков. История вепсов насчитывает, по оценкам, не менее двух тысяч лет.

В Древней Руси их могли называть словом «весь», фигурирующим в «Повести временных лет». Исторические документы свидетельствуют о вепсских поселениях на реке Оять уже в 1137 году.

В отличие от водского, вепсский язык имеет прерванную, но ныне восстанавливаемую письменную традицию.

Как пишет "Лахта Центр", с конца XX века ведется работа по возрождению письменности.

Более того, с 1993 года Петрозаводск издает единственную в мире газету на этом языке — Kódima («Родная земля»), что является важным шагом в сохранении культурного наследия.

Ижоры: Малочисленные хранители устного слова

Ижорский язык, также входящий в северную ветвь прибалтийско-финской группы, имеет интересную этимологию.

По одной из версий, слово «ижора» происходит от названия реки Ижора, где издавна располагались поселения этого племени.

В русских летописях Ижора впервые упоминается в 1228 году, в связи с отражением нападения племени хяме (емь).

Ижорские воины также участвовали в знаменитой Невской битве 1240 года, сражаясь на стороне князя Александра Ярославича.

В настоящее время местами компактного проживания ижорцев являются Кингисеппский район, а также несколько деревень Ломоносовского и Гатчинского районов.

Эти языки — не просто лингвистические единицы, а живые свидетельства тысячелетней истории Северо-Запада России, находящиеся сегодня под угрозой полного замалчивания.