Волокна, ферменты, консерванты: из чего пекут хлеб с прилавков на самом деле

Опубликовано: 21 сентября 2025 23:30
хлеб
Волокна, ферменты, консерванты: из чего пекут хлеб с прилавков на самом деле
Фото: Городовой.ру

Эксперт раскрыла все добавки.

Сегодня хлеб выглядит красиво, пахнет вкусно, а список ингредиентов на упаковке может тянуться на полэтикетки. АиФ спросили эксперта, что производители на самом деле добавляют в привычный батон.

ГОСТ есть, но это не про всё

На часть хлебобулочных изделий действуют строгие государственные стандарты. В них прописано всё: от влажности и кислотности мякиша до цвета корки и формы изделия.

«После недавней актуализации стандарта на ржано-пшеничные хлебобулочные изделия производитель не может изменять технологии или рецептуру, если хлеб заявлен как выпеченный по ГОСТу», — объяснила Александра Моисеенко, научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности.

Но большая часть ассортимента сегодня выпускается не по ГОСТу, а по собственным техническим условиям. Здесь и начинается простор для экспериментов.

Что добавляют в тесто

Классическая формула проста: мука, вода, дрожжи, соль. Но реальный состав всё чаще выходит за эти рамки. В современных пекарнях используют:

  • Витамины и минералы — чтобы продукт выглядел полезнее.
  • Пищевые волокна и белок — для спортивного и диетического питания.
  • Ферментные препараты — разрушаются при выпечке, но помогают сохранить свежесть дольше.
  • Консерванты — их добавляют в хлеб длительного хранения, и это строго регулируется техрегламентом.
  • По словам Моисеенко, наиболее полезными считаются цельнозерновой и мультизерновой хлеб. Они сохраняют витамины и микроэлементы из цельного зерна. Ржаные сорта особенно богаты железом и селеном: 100 г такого хлеба закрывают почти половину суточной потребности организма в этом минерале.

Вывод

Классический «батон как у бабушки» давно перестал быть нормой. Сегодня хлеб — это и функциональный продукт, и поле для экспериментов производителей. Если хотите есть «чистый» хлеб — ищите маркировку ГОСТ и проверяйте состав.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
