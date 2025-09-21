Волокна, ферменты, консерванты: из чего пекут хлеб с прилавков на самом деле

Сегодня хлеб выглядит красиво, пахнет вкусно, а список ингредиентов на упаковке может тянуться на полэтикетки. АиФ спросили эксперта, что производители на самом деле добавляют в привычный батон.
ГОСТ есть, но это не про всё
На часть хлебобулочных изделий действуют строгие государственные стандарты. В них прописано всё: от влажности и кислотности мякиша до цвета корки и формы изделия.
«После недавней актуализации стандарта на ржано-пшеничные хлебобулочные изделия производитель не может изменять технологии или рецептуру, если хлеб заявлен как выпеченный по ГОСТу», — объяснила Александра Моисеенко, научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности.
Но большая часть ассортимента сегодня выпускается не по ГОСТу, а по собственным техническим условиям. Здесь и начинается простор для экспериментов.
Что добавляют в тесто
Классическая формула проста: мука, вода, дрожжи, соль. Но реальный состав всё чаще выходит за эти рамки. В современных пекарнях используют:
- Витамины и минералы — чтобы продукт выглядел полезнее.
- Пищевые волокна и белок — для спортивного и диетического питания.
- Ферментные препараты — разрушаются при выпечке, но помогают сохранить свежесть дольше.
- Консерванты — их добавляют в хлеб длительного хранения, и это строго регулируется техрегламентом.
- По словам Моисеенко, наиболее полезными считаются цельнозерновой и мультизерновой хлеб. Они сохраняют витамины и микроэлементы из цельного зерна. Ржаные сорта особенно богаты железом и селеном: 100 г такого хлеба закрывают почти половину суточной потребности организма в этом минерале.
Вывод
Классический «батон как у бабушки» давно перестал быть нормой. Сегодня хлеб — это и функциональный продукт, и поле для экспериментов производителей. Если хотите есть «чистый» хлеб — ищите маркировку ГОСТ и проверяйте состав.