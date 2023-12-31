Вот почему часть лампочек на гирлянде не горит: в два счета решите проблему

Новогодняя гирлянда, которая верой и правдой служила долгие годы, может в один момент дать сбой. Когда часть лампочек перестает работать, стоит испробовать один метод для их починки. Если он не сработает, то светящуюся ленту останется лишь выбросить.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с порталом «Городовой» рассказал, что светодиоды способны перегорать или же причина кроется в недостаточном контакте. Хотя порой нужно просто смириться с невозможностью ремонта, когда дело касается дешевых китайских гирлянд.

«Конечно, можно попробовать очень простую вещь: просто подергать лампочки. Но китайские гирлянды, считай, одноразовые, так как на морозе трескаются, легко скручиваются, провод ломается. Починить их не получится», — поделился эксперт.

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