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Вот почему конфеты покрываются белым налетом: вы неправильно их храните

Вот почему конфеты покрываются белым налетом: вы неправильно их храните
Сладости пролежат несколько месяцев лишь при одном условии

Для шоколада нужны особые условия.

Конфеты на подарки к Новому году большинство людей покупают заранее. Чтобы сладости не подтаяли и не потеряли форму, их кладут в холодильник. И совершают большую ошибку.

Оказывается, шоколад следует хранить при температуре 15–18 градусов и обязательно в темном месте. Прямые солнечные лучи на десерт попадать не должны.

В холодильнике же обычно высокая влажность. В результате на конфетах образуется белый налет. Вкус продукта не испортится, но его внешний вид станет неаппетитным. Кроме того, сладость может впитать запахи других продуктов, пишет «База знаний о хранении».

Источник фото: Фотобанк — legion-media.ru

Общество Продукты питания Советы
3 января 2024 08:15
Мария Ермак
Мария Ермак
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