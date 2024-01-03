Вот почему конфеты покрываются белым налетом: вы неправильно их храните

Сладости пролежат несколько месяцев лишь при одном условии

Конфеты на подарки к Новому году большинство людей покупают заранее. Чтобы сладости не подтаяли и не потеряли форму, их кладут в холодильник. И совершают большую ошибку.

Оказывается, шоколад следует хранить при температуре 15–18 градусов и обязательно в темном месте. Прямые солнечные лучи на десерт попадать не должны.

В холодильнике же обычно высокая влажность. В результате на конфетах образуется белый налет. Вкус продукта не испортится, но его внешний вид станет неаппетитным. Кроме того, сладость может впитать запахи других продуктов, пишет «База знаний о хранении».

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