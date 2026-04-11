Городовой / Полезное / Вот почему предки боялись берёзы рядом с домом на участке: дело не только в мощных корнях
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Вот почему предки боялись берёзы рядом с домом на участке: дело не только в мощных корнях

Опубликовано: 11 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Берёза у дома выглядит красиво, но наши предки не случайно держали её подальше от жилища.

Дело не всегда в суевериях. Автор Дзен-канала "Всегда вкусно" рассказал, чем грозит берёза, посаженная рядом с домом.

Почему берёзу не сажали рядом с домом

Главная причина — мощная корневая система. У взрослой берёзы корни активно разрастаются и способны буквально "врезаться" в фундамент. Со временем они могут повредить кладку, вызвать трещины и даже перекос конструкции.

К тому же дерево потребляет огромное количество влаги — до нескольких сотен литров в сутки. В поисках воды корни тянутся к фундаменту, дренажу и трубам, постепенно разрушая их.

Чем это грозит сегодня

Даже современные дома не застрахованы. Если посадить берёзу слишком близко, через несколько лет можно столкнуться с проблемами:

— трещины в фундаменте
— разрушенные дорожки
— повреждённая канализация

Именно поэтому специалисты советуют держать дистанцию минимум 5 метров, а лучше — 10 и больше.

Народные поверья

Интересно, что в старину берёзу считали особенным деревом. Её сажали у границ участка, у ворот — как символ защиты. Но рядом с домом её не размещали.

Где сажать берёзу лучше всего

Лучшее место для берёзы — вдоль забора или в дальнем углу участка. Там она будет выглядеть эффектно, создавать тень и не навредит постройкам.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью