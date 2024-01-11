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Вот зачем хозяйки кладут чайные пакетики в раковину: спасают вовсе не от запаха

Вот зачем хозяйки кладут чайные пакетики в раковину: спасают вовсе не от запаха
Использованные пакетики еще могут пригодиться

Пирамидкам нашлось удачное применение.

Чаще всего чайные пакетики выбрасывают сразу после заварки. Но опытные хозяйки кладут их в раковину. И делают это вовсе не для борьбы с неприятными запахами.

Оказывается, с помощью пакетиков можно отмыть посуду от жира. Если на тарелках или сковородках скопилось слишком много масла, не спешите браться за губку. Сперва смочите пакетик, а затем пройдитесь им по поверхности, чтобы собрать весь жир — пирамидки быстро впитают в себя излишки.

После вам останется выкинуть пакетик и помыть посуду со средством, как обычно. Благодаря этой хитрости ваша губка дольше останется чистой, отмечает портал Setafi.com.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Лайфхак Советы Дом
11 января 2024 11:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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