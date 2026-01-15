Городовой / Город / Воздушная изоляция: непогода отрезала Калининград от большой земли — шесть аэропортов бессильны
Воздушная изоляция: непогода отрезала Калининград от большой земли — шесть аэропортов бессильны

Опубликовано: 15 января 2026 09:37
 Проверено редакцией
Из аэропорта Храброво временно приостановлены рейсы в Киров, Москву, Самару и Петербург.

Непогода в Калининграде нарушила расписание работы аэропорта Храброво: шесть авиарейсов не смогли приземлиться в пункте назначения. Кроме того, из-за сложных метеоусловий задерживаются и отправления — с вылетом затруднения возникли у рейсов, направляющихся в Москву, Петербург, Самару и Киров. Эта информация появилась в сообщении представителей Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Процесс обеспечения прав пассажиров в сложившихся обстоятельствах находится под постоянным наблюдением сотрудников прокуратуры. Особенно тщательно следят за тем, чтобы авиакомпании своевременно предоставляли услуги, которые положены по действующим федеральным авиационным правилам.

В здании аэропорта Храброво находится мобильная приёмная надзорного ведомства, оказывающая помощь пассажирам на протяжении всех суток. Специалисты готовы консультировать и принимать обращения путешественников, чьи перелёты были отложены. Благодаря этому пассажиры имеют возможность получить необходимые разъяснения на месте.

Юлия Аликова
Город
