Воздушная изоляция: непогода отрезала Калининград от большой земли — шесть аэропортов бессильны

Непогода в Калининграде нарушила расписание работы аэропорта Храброво: шесть авиарейсов не смогли приземлиться в пункте назначения. Кроме того, из-за сложных метеоусловий задерживаются и отправления — с вылетом затруднения возникли у рейсов, направляющихся в Москву, Петербург, Самару и Киров. Эта информация появилась в сообщении представителей Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Процесс обеспечения прав пассажиров в сложившихся обстоятельствах находится под постоянным наблюдением сотрудников прокуратуры. Особенно тщательно следят за тем, чтобы авиакомпании своевременно предоставляли услуги, которые положены по действующим федеральным авиационным правилам.
В здании аэропорта Храброво находится мобильная приёмная надзорного ведомства, оказывающая помощь пассажирам на протяжении всех суток. Специалисты готовы консультировать и принимать обращения путешественников, чьи перелёты были отложены. Благодаря этому пассажиры имеют возможность получить необходимые разъяснения на месте.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».