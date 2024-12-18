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Все про имущественный вычет: как оформить и куда обращаться в Петербурге

18 декабря 2024 15:32
Все про имущественный вычет: как оформить и куда обращаться в Петербурге
Все про имущественный вычет: как оформить и куда обращаться в Петербурге
Nikolay Gyngazov / Global Look Press / Global Look Press

Оказалось, что все не так уж и сложно.

Если вы построили, купили или продали жилье, то имеете право вернуть часть потраченных средств благодаря имущественному налоговому вычету. Давайте разберемся, как это сделать.

Имущественный вычет — это определенная часть вашего дохода, которая освобождается от налогообложения. Другими словами, с этой суммы вам возвращают ранее уплаченный налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Вычет можно получить в нескольких случаях:

  • Покупка жилья, включая ипотеку;
  • Проценты по ипотеке;
  • Приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС);
  • Продажа недвижимости и другого имущества.

Как получить имущественный вычет?

Вам потребуется заполнить декларацию 3-НДФЛ, собрать нужные документы и подать их в налоговую инспекцию по месту жительства или через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Какие нужны документы?

  • Паспорт;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Договор купли-продажи/участия/долевого строительства/подряда/мены;
  • Документы, подтверждающие расходы;
  • Свидетельство о государственной регистрации права собственности;
  • Акт приема-передачи жилья.

Это минимальный набор документов. Полный их перечень зависит от типа сделки (покупка, продажа, строительство). Уточнить его можно, обратившись в отделение ФНС по вашему адресу. Номера приемных есть на сайте ведомства.

Получение вычета через работодателя

Также возможно получение вычета за покупку или строительство жилья через работодателя. Для этого обратитесь в ФНС с соответствующим заявлением, а затем напишите еще одно и оставьте в бухгалтерии вашей компании. После этого с вас перестанут удерживать НДФЛ до полного возврата полагающейся суммы.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Недвижимость
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