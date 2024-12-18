Все про имущественный вычет: как оформить и куда обращаться в Петербурге

Если вы построили, купили или продали жилье, то имеете право вернуть часть потраченных средств благодаря имущественному налоговому вычету. Давайте разберемся, как это сделать.
Имущественный вычет — это определенная часть вашего дохода, которая освобождается от налогообложения. Другими словами, с этой суммы вам возвращают ранее уплаченный налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Вычет можно получить в нескольких случаях:
- Покупка жилья, включая ипотеку;
- Проценты по ипотеке;
- Приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС);
- Продажа недвижимости и другого имущества.
Как получить имущественный вычет?
Вам потребуется заполнить декларацию 3-НДФЛ, собрать нужные документы и подать их в налоговую инспекцию по месту жительства или через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
Какие нужны документы?
- Паспорт;
- Справка 2-НДФЛ;
- Договор купли-продажи/участия/долевого строительства/подряда/мены;
- Документы, подтверждающие расходы;
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности;
- Акт приема-передачи жилья.
Это минимальный набор документов. Полный их перечень зависит от типа сделки (покупка, продажа, строительство). Уточнить его можно, обратившись в отделение ФНС по вашему адресу. Номера приемных есть на сайте ведомства.
Получение вычета через работодателя
Также возможно получение вычета за покупку или строительство жилья через работодателя. Для этого обратитесь в ФНС с соответствующим заявлением, а затем напишите еще одно и оставьте в бухгалтерии вашей компании. После этого с вас перестанут удерживать НДФЛ до полного возврата полагающейся суммы.