Всего два вопроса — и на турецком рынке вам впарят что угодно: не спешите с ответом

Турецкие рынки и базары ежедневно привлекают большое количество туристов. Здесь можно найти все: от сладостей, свежих фруктов и специй до сувениров, одежды и ковров. Но порой неопытные путешественники становятся жертвами навязчивых продавцов.

А все потому что у торговцев уже есть свои определенные схемы, благодаря которым они легко заговаривают покупателя, усыпляют бдительность и выманивают деньги. Вот какие два вопроса должны насторожить.

Как давно отдыхаете?

Сперва общительные турки поинтересуются, сколько дней вы уже провели на курорте. Здесь даже не обязательно отвечать: по одному только растерянному виду туриста они поймут, что иностранец здесь совсем недавно и еще не успел освоиться. Такого туриста гораздо легче обмануть, например, обвесить или положить просрочку.

К тому же, у только что приехавших туристов на контрасте просыпается желание позволить себе необдуманные траты и импульсивные покупки. Так что в целях экономии лучше не спешить покупать сувениры в первый же день. Сперва просто походите и присмотритесь, что вообще тут есть.

А вот те, кто уже успели слегка обжиться, более насторожены. Они не готовы тратить все свои деньги на безделушки и не пожалеют времени, чтобы осмотреть весь ассортимент рынка и выбрать для себя наиболее качественный товар по лучшей цене.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Из какого вы города?

Чтобы вы ни ответили, у продавца заранее будет готов ответ. Например, если вы скажете: «‎из Москвы», турок тут же начнет рассказывать, что в этом городе у него есть знакомый или учился кто-то из родственников или друзей.

По такому случаю торговец предложит скидку, и многие окажутся не в силах отказать. А продавец, в свою очередь, начнет накладывать вам в пакет все больше ненужных товаров. Так что такой безобидный диалог приведет к незапланированным тратам на лишний хлам.

Чтобы не попасться, не бойтесь вежливо, но уверенно отказывать. Пусть языковой барьер не становится для вас преградой.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Что вообще не стоит покупать на турецких рынках

А чтобы не потратить свои деньги зря, стоит заранее узнать, какие из товаров вообще не стоят вашего внимания. На самом деле их не так уж и много.

Прежде всего, это сладости, упакованные в коробки. Рахат-лукум и любые другие конфеты лучше покупать на развес. Во-первых, так вы сможете их попробовать и убедиться в качестве. А, во-вторых, вкус у них гораздо насыщеннее чем у тех, что заранее были расфасованы.

В теплое время года не стоит покупать рыбу и молочку. Долго нахождение на жаре может не лучшим образом сказаться на продуктах, а их употребление в пищу — привести к отравлению.

Читайте также:

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru