ВСМ перевернёт железную дорогу: Никитин о смене маршрутов «Сапсанов» и «Аврор»

В 2028 году ожидаются изменения в расписании дневных поездов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Это связано с запуском первой очереди новой высокоскоростной железнодорожной линии. Такие сведения озвучил министр транспорта России Андрей Никитин.
По его словам, поезда "Сапсан" и "Аврора" не исчезнут, но будут направлены на другие маршруты. Точные направления для этих поездов пока не определены. Никитин отметил:
«Поезда "Аврора" и "Сапсан" продолжат работать и будут перераспределены на другие направления».
Подчеркивается, что речь идет о переносе этих поездов на наиболее востребованные участки железных дорог.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».