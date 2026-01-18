Городовой / Город / ВСМ перевернёт железную дорогу: Никитин о смене маршрутов «Сапсанов» и «Аврор»
Опубликовано: 18 января 2026 21:13
 Проверено редакцией
В 2028 году ожидаются изменения в расписании дневных поездов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Это связано с запуском первой очереди новой высокоскоростной железнодорожной линии. Такие сведения озвучил министр транспорта России Андрей Никитин.

По его словам, поезда "Сапсан" и "Аврора" не исчезнут, но будут направлены на другие маршруты. Точные направления для этих поездов пока не определены. Никитин отметил:

«Поезда "Аврора" и "Сапсан" продолжат работать и будут перераспределены на другие направления».

Подчеркивается, что речь идет о переносе этих поездов на наиболее востребованные участки железных дорог.

Автор:
Юлия Аликова
Город
