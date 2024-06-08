Вся правда о курортах Краснодарского края: что творится в Анапе, Адлере и Геленджике

В 2023 году Краснодарский край посетили 18,6 миллионов туристов. Ожидается, что в этом году турпоток может увеличиться еще больше. Однако к популярным курортам у отдыхающих возникает все больше претензий. Вот на что жалуются приезжие.

Адлер

Посещающие Адлер туристы этим летом могут столкнуться с целым рядом проблем. В первую очередь их могут ждать трудности с жильем. Большинство хороших вариантов на лето по низким ценам уже забронировали. Так что рассчитывать на то, что вы отыщете приемлемый объект на месте, не стоит.

Пляжный отдых в городе и его окрестностях райским не назовешь. О прозрачной водичке приходится только мечтать. Что еще хуже, так это вероятность подхватить инфекцию.

«Море грязное, грязный вонючий ручей стекает прямо в море. Все переболели ротавирусом. Детей рвет прямо на улицах», — сетует одна из туристок.

Источник фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Russian Look / Global Look Press

Источник фото: Legion-Media

Анапа

В Анапе есть свои «прелести». Толпы на пляжах в этом году, как и в прошлом, заставляют туристов загорать стоя. Претензии отдыхаюших зтронули еще и сферу обслуживания, а также состояние моря.

Санитарная ситуация, равно как и в Адлере, оставляет желать лучшего. А местные дорогие рестораны подают еду на уровне забегаловок.

«Море цветет. Цены высокие, а сервис отсутствует. Ротавирус, потом ОРВИ у детей. Врачей в отелях нет. Еда столовская, хотя заявляют себя как рестораны», — отмечает туристка Ольга, посетившая курорт.

Источник фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Russian Look / Global Look Press

Источник фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Russian Look / Global Look Press

Геленджик

Море в Геленджике туристов тоже не радует. В бухте застаивается вода и цветут водоросли. Также во многих местах дно неровное, встречаются каменные глыбы, о которые можно травмироваться. Мусор есть как в воде, так и на побережье. И о него можно даже порезаться.

Причем жители Кубани подтверждают, что большинство проблем не надуманны. Они и сами недовольны сложившейся ситуацией.

«Нам читать об этой экологической катастрофе тяжело. Но это правда. Стоки в море, мусор, плохо обустроенные приморские города и пляжи. Отсутствие городских автобусов. Все это и многое другое портит отдых как нам, жителям Кубани, так и гостям края», — пишут комментаторы на сайте 93.RU.

Многие туристы укрепились во мнении, что ездить в раскрученные места края точно не стоит. Если и ехать на юг России, то только в санаторий или «дикарем».

Источник фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Russian Look / Global Look Press

Источник фото: Evgenii Shabanov / Russian Look / Global Look Press

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Источник фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Russian Look / Global Look Press