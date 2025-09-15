Городовой / Общество / «Вторую неделю мы выживали»: ведущий с «Пятницы» разнес турецкий All Inclusive — теперь без шведского стола
«Вторую неделю мы выживали»: ведущий с «Пятницы» разнес турецкий All Inclusive — теперь без шведского стола

Опубликовано: 15 сентября 2025 11:31
Кадр из шоу телеканала «Пятница»

Дмитрий Левицкий теперь к османам ни ногой.

Шеф-повар и ведущий канала «Пятница» Дмитрий Левицкий отправился в Турцию в пятизвёздочный отель, а попал, как он сам говорит, «на гастрономическое выживание». Вместо привычного шведского стола — три ресторана «а-ля карт» и меню, которое заканчивается на третий день.

«Когда ты заперт в отеле на две недели, а за его пределами — турецкая глухомань с непонятными кебабными, где тебе за те же деньги предложат непонятно что, — эта самая "душа" желает прежде всего разнообразия.».

История Левицкого оказалась не исключением. В Турции шведские столы убирают массово. Причина банальна: экономика и экология.

По данным турецких ассоциаций, до 30% всей приготовленной еды ежедневно летит в мусор. Система «всё включено» генерировала до 1,2 кг отходов на человека в день — против 0,5 кг при «а-ля карт».

Для отельеров это миллиардные потери, для властей — репутационные удары: страна входит в топ-10 по пищевым отходам в туризме.

Решение оказалось простым: вместо гор еды — ограниченные порции и контроль запасов. Но для туристов, как признаётся Левицкий, это удар по привычному отдыху:

«Вторую неделю мы выживали».

Игорь Мустафин
