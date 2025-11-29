Городовой / Город / Вы не догадаетесь, что скрывает фасад ДК связи в Петербурге: прошлое у него совсем не советское
Вы не догадаетесь, что скрывает фасад ДК связи в Петербурге: прошлое у него совсем не советское

Опубликовано: 29 ноября 2025 10:15
Фасад
Городовой ру

Под слоем штукатурки и афиш прячется история, начавшаяся под звуки органа, а не микрофона.

На углу Большой Морской и Мойки когда-то звенели не аккорды гитар, а звуки органа.

В 1860-х здесь выросла немецкая реформатская кирха — светлая, стрельчатая, с башней, устремлённой к небу. Проект архитектора Гаральда Боссе поражал гармонией и простотой. Современники называли храм "одним из лучших художественных произведений Петербурга".

Но уже через полвека колокола умолкли. В 1929 году церковь закрыли, а здание превратили в общежитие. Через несколько лет кирху перестроили до неузнаваемости — по проекту Гринберга и Райца, в духе конструктивизма. Так родился Дом культуры связи.

Вторая жизнь: рок и афиши

Новый фасад получил скульптуры, балконы и другое дыхание эпохи. Теперь здесь — концерты, кинопоказы, библиотека, кружки, репетиции. А в 1980-е под сводами бывшей кирхи звучали гитары: "Аквариум", "Кино", первые шаги ленинградского рока. На сцене ДК связи рождалась та музыка, которая потом стала историей.

От руин к театру

С годами здание ветшало. Сетка на фасаде, суды, нереализованные проекты — казалось, надежды нет. Но в 2024-м город наконец заявил: ДК связи станет второй сценой театра "Санктъ-Петербургъ Опера".

В стенах, где когда-то звучали проповеди, потом — рок, снова появится музыка, только теперь — камерная и академическая. История делает новый виток, и кажется, это здание не умеет молчать.

Автор:
Елизавета Астахова
