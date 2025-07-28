Выборгская мистика: в каком доме ведьмы устраивали шабашы

Здание отражает дух города и его мистической атмосферы.

В самом центре Выборга, на пересечении улиц Южный Вал и Выборгская, стоит необычное здание с загадочным названием — Ведьмин дом, или, как еще его называют, дом-стена или плоский дом.

Это здание — настоящая архитектурная редкость и одно из украшений города, которое привлекает и жителей, и туристов, хотя и выглядит немного таинственно.

История и архитектура здания

История Ведьминого дома начинается в 1897 году, а завершилось строительство уже в 1898-м.

Архитектором, который создал этот проект, стал финн Эдуард Диппель — человек, известный своими талантливыми решениями созданием нескольких знаковых зданий Выборга.

Интересно, что дом построен на месте старых укреплений Рогатой крепости — здесь раньше проходили городские стены и стояли башни.

Главная особенность здания — его клинообразная форма и то, что дом кажется плоской стеной, если смотреть с определенного угла.

Такая форма связана с узким и неровным участком, на котором строили дом. Фасад украшен элементами неоготики: колотый гранит, ажурные решетки на балконах и острые треугольные фронтоны под крышей.

Функции дома и изменения интерьера

Изначально Ведьмин дом был доходным: на первых этажах размещались магазины, офисы и кафе, а на верхних — жилые квартиры с высокими потолками и длинными коридорами.

В 1938 году здание реконструировали, расширив коммерческие площади и изменив интерьеры.

После войны дом восстанавливали, а в 1950-х годах закрыли входы в коммерческие помещения и переоборудовали их в жилые квартиры, пишет Выборг Тревел.

Легенды и тайны вокруг дома

Название «Ведьмин дом» окружено множеством легенд. Говорят, будто здесь жила настоящая ведьма или что дом служил местом встреч выборгских ведьм на шабашах.

Одна из историй рассказывает о рыжеволосой девушке с черным котом, которую соседи по ночам видели на окне, внушавшей страх.

Современный облик и значение здания

Туристы отмечают, что дом выглядит старше своего возраста, хотя ему чуть больше 125 лет. Несмотря на изменения, сохранилось многое из оригинальной планировки.

Убраны печи и камины, появились ванные комнаты, но необычная конфигурация кухни и высокие потолки сохраняют особую атмосферу.

Сегодня Ведьмин дом — признанный архитектурный памятник, включенный в список культурного наследия Выборга. Это не просто жилой дом, а целая историческая страница.

Почему стоит увидеть Ведьмин дом?

Если вы окажетесь в Выборге, обязательно загляните к Ведьминому дому. Его неоготический стиль, таинственная история и уникальная форма делают его настоящим шедевром архитектуры.

Для любителей легенд и мистики здесь найдется еще несколько мест, чтобы оказаться в сказке. Так, в парке Монрепо есть ведьмина пещера.

Исследователи считают, что эта пещера, как и большинство аномальных мест, находится на месте геологического разлома.

По-другому такие территории называют «местами силы» и приезжают сюда для исцеления и очищения мыслей.