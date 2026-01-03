Выключайте свет не ради экономии: специалисты раскрыли, чем душ в темноте неожиданно полезен

В западных странах быстро распространяется новая привычка, которую называют "тёмный душ".

Смысл практики заключается в том, чтобы принимать душ при отсутствии освещения или используя минимальный свет, например, из соседней комнаты или от нескольких свечей, при условии соблюдения всех мер безопасности.

Основная особенность метода — исключить любые источники яркого света и отказаться от использования электронных устройств во время процедуры, сообщает 78.ru.

В ряде публикаций зарубежных СМИ подчёркивается, что такой способ помогает уменьшить усталость от внешних раздражителей и создать атмосферу, способствующую расслаблению.

При этом посетители социальных сетей активно обсуждают эту тенденцию, а профессиональные специалисты отмечают потенциальную пользу для организма.

Современные эксперты объясняют — снижение интенсивности света способствует лучшему отдыху и восстановлению нервной системы.

Немаловажной причиной растущего интереса к "тёмному душу" является его положительное влияние на качество сна.

По словам доктора Майкла Бреуса, тёплый душ, принятый за полтора часа до ночного отдыха, помогает телу подготовиться к засыпанию, а добавление темноты значительно усиливает этот эффект.

Тёмная обстановка посылает организму чёткий сигнал о завершении дня и необходимости расслабиться.

Еще одним положительным аспектом душа в темноте называют простоту погружения в состояние осознанности.

Даже если человек не занимается медитацией, отсутствие зрительных отвлекающих факторов делает возможным сосредоточиться на ощущениях: шуме воды, аромата мыла или тепле капель на коже.

Это часто помогает снизить тревожность и избавиться от назойливых мыслей.

Практику используют не только для борьбы со стрессом, но и как поддержку при определённых состояниях.

По информации издания Fox News, такой подход может оказаться особенно полезен людям с нарушением концентрации внимания, повышенной нервозностью или частыми головными болями.

Сокращение количества внешних раздражителей становится для них важным этапом восстановления.

Тем, кто только знакомится с этой техникой, специалисты советуют подходить к ней постепенно. В первый раз лучше не оставлять полную темноту, а использовать ночник или слегка приоткрытую дверь.

Также рекомендуется заранее убедиться, что в душе нет лишних предметов, чтобы избежать случайных травм.

Можно усилить расслабляющий эффект, добавив ароматы растений, например лаванды или эвкалипта, поскольку в темноте обостряется восприятие запахов.

Такой способ подходит для тех, кто ищет простой способ уменьшить влияние внешних раздражителей и улучшить самочувствие перед сном.

