Вырывали ноздри, чтобы не убегали: 15 января в истории Петербурга

Дым пожаров, сталь заводов и триумф балета в истории Петербурга

Петербург, город, рожденный вопреки стихии, часто становился сценой для драматических событий.

15 января — дата, отмеченная как разрушительными бедствиями, так и рождением великих достижений в культуре, промышленности и контроле над хаосом.

1718: Пожар на Троицкой площади

В ночь с 15 на 16 января 1718 года Троицкая площадь в сердце молодого Петербурга превратилась в адское зрелище — сильный пожар уничтожил помещения Сената и Военной коллегии.

Деревянные строения вспыхнули мгновенно, оставив после себя дымящиеся руины.

Этот инцидент подчеркнул уязвимость деревянного города, только-только закладываемого Петром I.

1724: Указ Петра I

Ровно через шесть лет, 15 января 1724 года, император Петр I подписал указ «О вырывании ноздрей у каторжных и колодников».

Документ предписывал:

«Во всех местах, из которых в каторжную вечную работу присылаются, вынимать следует у каторжных невольников ноздри до кости, дабы когда случается таким бежать, чтобы везде утаиться было не можно, и для лучшей поимки были знатны».

Членовредительные наказания отменили в России лишь в 1817 году — эхо петровской суровости длилось почти век.

1857: Рождение судостроительного гиганта

15 января 1857 года на месте скромного чугунолитейного завода Томсона возник завод Семянникова и Полетики.

Два горных инженера — генерал-майор П. Ф. Семянников и подполковник В. А. Полетика — выкупили предприятие и переориентировали его на судостроение.

Уже в 1858 году с верфей сошли пароходы «Мария» и «Работник», а в 1863–1864 годах прошла грандиозная реконструкция.

Завод внес вклад в историю русского флота и рабочего движения, став символом промышленного подъема Петербурга.

1890: Триумф «Спящей красавицы»

15 января 1890 года Мариинский театр огласился аплодисментами — состоялась премьера балета П. И. Чайковского «Спящая красавица» в постановке М. И. Петипа.

Спектакль завоевал сердца публики мгновенно, войдя в золотой фонд русского балета. Музыка Чайковского и хореография Петипа слились в шедевр, который ставят по сей день.

Этот вечер ознаменовал вершину императорского театра конца XIX века.

1930: Первый светофор

15 января 1930 года на перекрестке Невского и Литейного проспектов — тогда проспектов 25 Октября и Володарского — заработал первый в городе автоматический семафор.

Устройство регулировало поток машин и пешеходов, предвосхищая эпоху урбанистических инноваций. В Москве аналогичный светофор появился позже — 30 декабря того же года на Петровке и Кузнецком мосту.

Петербург опередил столицу в освоении светофорной революции.

1944: Артобстрел «Северного вала»

15 января 1944 года грянул мощный артобстрел по 17-километровому участку от Ораниенбаума до Пушкина — более 300 орудий обрушили огонь на гитлеровскую линию обороны, прозванную «Северным валом».

Эта крепость слыла неприступной. Операция по снятию блокады, стартовавшая за сутки до того, набирала силу, приближая полную победу.

Артиллерийский шквал стал ключевым ударом в битве за Ленинград.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.