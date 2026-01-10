Городовой / Город / Взрыв на Солнце: как это отразится на Земле
Взрыв на Солнце: как это отразится на Земле

Опубликовано: 10 января 2026 14:37
 Проверено редакцией
Последствия взрыва можно будет увидеть только через 7 дней.

В Институте космических исследований Российской академии наук сообщили о значительном взрыве, который произошёл на поверхности Солнца среди дня.

По информации Лаборатории солнечной астрономии, на снимках, полученных с помощью коронографов, зафиксировано движение солнечного вещества, которое распространилось в разные стороны.

Взрывной процесс имел место с обратной стороны Солнца и в настоящий момент его невозможно наблюдать с помощью действующих спутников.

Представители лаборатории отметили, что увидеть этот участок можно будет лишь спустя неделю, когда он выйдет на видимую с Земли сторону.

Причины произошедшего события пока неизвестны и находятся в стадии изучения. О состоянии Солнца специалисты будут сообщать по мере появления новой информации.

Юлия Аликова
