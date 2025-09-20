Яблочки от яблоньки? Наследники Пушкина: драма, любовь и бремя великой фамилии

Александр Сергеевич успел стать отцом четырёх детей, но судьбы его наследников оказались разными — от блестящей карьеры до личных трагедий.
Мария, старшая дочь, выросла «маленькой литографией» поэта: аристократичная, умная, тонкая. После смерти мужа, застрелившегося из-за ложных обвинений, детей она не имела и посвятила себя памяти отца.
Александр-младший стал генералом, участвовал в Крымской и русско-турецкой войнах, добился уважения и обожал своих 13 детей.
Григорий, третий ребёнок, не унаследовал отцовского таланта, но сделал всё, чтобы сохранить его имя: собирал реликвии, создал мемориальный кабинет, передал Михайловское государству.
Младшая Наталья унаследовала отца не только внешностью, но и характером: два брака, шесть детей и бурная личная жизнь. Её второй муж, принц Нассауский, сделал её счастливой, а она завещала рассыпать свой прах над его могилой.
Дети Пушкина не повторили его гения, но каждый по-своему прожил жизнь под тяжестью великой фамилии.