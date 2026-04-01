Яичный гигант Северо-Запада в кризисе: «Оредеж» потерял четверть выручки за год

Убыток составил 506 млн рублей.

Агрокомплекс «Оредеж» в Гатчинском районе, один из лидеров по производству куриных яиц на Северо-Западе, завершил 2025 год с убытком в 506 млн рублей.

Для сравнения, в предыдущем году компания заработала чистую прибыль 1,6 млрд рублей. Последний подобный провал случился более 20 лет назад — в 2003-м, сообщает РБК.

Причины спада

Основная проблема — резкое падение выручки на 25%, с 3,5 млрд до 2,5 млрд рублей, в то время как себестоимость выросла на 16%, а производственные расходы — на 10%.

Финансовое положение

На старте 2026 года долг по кредитам достиг 664 млн рублей, включая 600 млн краткосрочных, подлежащих погашению в этом году.

Кредиторская задолженность сократилась в 2,3 раза до 1,2 млрд рублей после выплаты акционеру 1,7 млрд дивидендов.