Якутские коровы Мааны и Сахая ушли из жизни в ленинградском зоопарке

Опубликовано: 22 января 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov

В Ленинградском зоопарке сообщили о кончине якутского быка по кличке Мааны, а незадолго до этого ушла из жизни его подруга Сахая. Животные прожили долгую для представителей этой породы жизнь: Мааны достиг восемнадцати лет, а Сахая — семнадцати. На момент ухода у обоих наблюдались обострённые хронические болезни.

Сотрудники зоопарка уточнили: у Сахаи обнаружили тяжёлую форму онкологического заболевания, а у Мааны на фоне возраста развились серьёзные проблемы с суставами. Ветеринарные специалисты прилагали все усилия, чтобы облегчить состояние животных и продлить их жизнь. Несмотря на болезни, до последних месяцев Мааны оставался жизнерадостным и охотно шёл на контакт с посетителями.

Представители учреждения рассказывают, что Мааны всегда реагировал на проявление внимания со стороны гостей, а вот Сахая в последние месяцы жизни стала с трудом переносить шум и многочисленные встречи. Эти якутские бык и корова прибыли в северную столицу в разное время: Сахаю привезли в 2007 году из зоопарка Орто-Дойду, Мааны поступил год спустя. Сотрудники зоопарка говорят:

«К сожалению, природа отмерила всем свой срок. Сахая и Мааны покинули нас, оставив о себе добрые и светлые воспоминания. Мы искренне сочувствуем всем, кто, как и мы, любил якутских корову и быка».

Автор:
Юлия Аликова
Город
