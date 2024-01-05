Яйца теперь будете нарезать без крошек: вот что нужно сделать с ножом

Отварные яйца входят в состав большинства известных салатов и закусок. Нет ничего сложного в том, чтобы нарезать овощи на красивые кубики. Проблемы начинаются, когда дело доходит до желтка, который крошится от одного прикосновения. Мудрые хозяйки нашли решение.

Теперь любое блюдо получится украсить ровной половинкой яйца. Маленькая хитрость с ножом выручит в нужный момент. Перед тем, как приступить к работе, просто подержите лезвие под ледяной водой.

Прохладный металл будет входить в яйцо, как в масло: без всякого труда. В конечном итоге получится красивый разрез, как и планировалось. Ничего проще и не придумаешь, передает Дзен-канал Technotion.

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