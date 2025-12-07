Юбилей Карла Росси: Петербург открыл выставку о человеке, который подарил ему лицо

В Инженерном доме Петропавловской крепости начала работу выставка, посвящённая известному зодчему Карлу Росси. Экспозиция открыта по случаю знаменательной даты — в этом году исполняется 250 лет со дня его рождения. Организаторы планируют завершить показ экспонатов 1 марта следующего года.
Горожане и гости города смогут увидеть архивные документы, связанные с воплощением проектов архитектора русского ампира. Среди представленных материалов — сведения о создании таких известных строений, как Главный штаб, Михайловский дворец и архитектурные ансамбли Сената и Синода. Кроме того, посетители познакомятся с историей появления площади Островского и улицы Зодчего Росси.
Губернатор Александр Беглов дал оценку вкладу Росси в развитие городской среды, отметив:
«Без творчества Карла Росси невозможно представить облик современного Петербурга».
Экспозиция, по замыслу устроителей, позволит широкой аудитории более подробно узнать о профессиональном пути знаменитого архитектора и его роли в истории города.