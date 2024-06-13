Юрист Анисимов: повышение цен в Эрмитаже законно при своевременном уведомлении посетителей

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на недавней пресс-конференции разъяснил причины увеличения цен на билеты с открытой датой. Он выразил удовлетворение текущей ценовой политикой музея.

Чтобы сохранить стоимость билетов на уровне 500 рублей, Эрмитажу пришлось повысить цены на эксклюзивные услуги, в частности, на билеты с открытой датой. Пиотровский предложил сравнить эти цены с другими крупными музеями.

Он отметил, что билеты с открытой датой обладают особой ценностью, поскольку позволяют посетителям выбирать время посещения, не привязываясь к сеансам. Это уникальная возможность, которая оправдывает более высокую цену, пишет 78.ru.

Главная задача сотрудников музея — сохранить его и привилегии для посетителей. Пиотровский подчеркнул, что увеличение цен не является единственным решением и зависит от ряда факторов, включая количество посетителей и их восприятие ценовой политики музея.

В результате изменений стоимость билетов с открытой датой в Эрмитаже увеличилась на 20%, с 1000 до 1200 рублей. Тем не менее, цена на разовое посещение осталась прежней — 500 рублей.

Юрист Александр Анисимов в беседе с «Городовым» объяснил, насколько законно повышение цен на эксклюзивные услуги в Эрмитаже.

«Повышение цен на билеты в Эрмитаже законно, если оно соответствует законодательству и внутренним регламентам учреждения. Важно, чтобы музей своевременно и полностью информировал посетителей о новых ценах и причинах изменений. Если повышение цен происходит без должного уведомления или превышает средний уровень роста цен на аналогичные услуги в других музеях, это может вызвать претензии со стороны потребителей и интерес антимонопольных органов», — заключил эксперт.

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