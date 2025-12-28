За дверью пропавшей заводчицы — десятки собак: петербургские волонтёры спешат на выручку

В Санкт-Петербурге вызвала тревогу история с исчезновением хозяйки собак из Выборгского района. В её квартире остались примерно сорок джек-рассел терьеров, не получающих необходимого ухода и оказавшихся в условиях антисанитарии. По данным службы спасения животных «Легион», некоторые животные выглядят истощёнными.
Сообщается, что муж пропавшей женщины сперва пытался пристроить собак бесплатно, но из-за невозможности справиться с таким количеством животных вскоре начал просить по десять тысяч рублей за каждого пса. Волонтёры отмечают тяжелое состояние животных, перенесших долгое отсутствие должного присмотра.
«Они там в ужасных условиях. Тех, кого забрали, лечат, приводят в порядок. Потому что они все худые, как из Освенцима, замучены. Женщина (заводчица) куда-то сбежала. Мужчина говорит, что ему на всё наплевать. Полиция ему не страшна, ничего ему не страшно. Без денег ничего отдавать не будет, то есть он решил, я так понимаю, денег на этом деле заработать», рассказал волонтёр Дмитрий.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».