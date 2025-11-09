Городовой / Город / За руль — без гостей: Петербург запретил нанимать мигрантов в такси
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Метро в Петербурге построили, храм — уничтожили. А это оказалось ошибкой века Город
Две собаки — одна женщина: нападение стало предметом проверки у следователей Город
У фразы «память девичья» раньше было обидная вторая часть: 99% ее не слышало Общество
Не корабль, а поезд: российский груз впервые пришёл в порт Ирана по рельсам Город
Скорость на бумаге: к декабрю на стол Мишустину ляжет план запуска ВСМ Москва—Петербург Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

За руль — без гостей: Петербург запретил нанимать мигрантов в такси

Опубликовано: 9 ноября 2025 14:06
За руль — без гостей: Петербург запретил нанимать мигрантов в такси
За руль — без гостей: Петербург запретил нанимать мигрантов в такси
Городовой ру

В Санкт-Петербурге начал действовать запрет на деятельность водителей такси-иностранцев, о чём сообщил депутат Романов.

В Санкт-Петербурге с 8 ноября начал действовать запрет на трудоустройство иностранных граждан с трудовым патентом в сфере перевозки пассажиров на легковых автомобилях. Эта мера коснулась жителей стран, не требующих визы для въезда в Россию, среди которых Узбекистан, Таджикистан и Украина. Решение о введении ограничения инициировал депутат Государственной думы Михаил Романов.

Парламентарий объяснил принятие такого решения необходимостью повысить безопасность для местных жителей и установить более прозрачные правила на рынке перевозок. Он пояснил, что в основе инициативы — многочисленные обращения от жителей города и статистика дорожно-транспортных происшествий с гостями из других государств за рулём. При этом Михаил Романов отметил, что аналогичные правила уже действуют в ряде других субъектов страны.

Депутат не исключает, что после введения новых требований возможны увеличение стоимости услуг и сокращение числа сотрудников, однако называет это шагом в верном направлении. В ближайшее время, с 22 ноября, планируется распространить те же нормы и на область курьерской доставки. Об этом Михаил Романов также сообщил в публикации в социальной сети.

  • Старт ограничения для такси: 8 ноября
  • Расширение на курьеров: 22 ноября
  • Ожидаемое снижение числа таксистов: 12%
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью