За руль — без гостей: Петербург запретил нанимать мигрантов в такси

В Санкт-Петербурге с 8 ноября начал действовать запрет на трудоустройство иностранных граждан с трудовым патентом в сфере перевозки пассажиров на легковых автомобилях. Эта мера коснулась жителей стран, не требующих визы для въезда в Россию, среди которых Узбекистан, Таджикистан и Украина. Решение о введении ограничения инициировал депутат Государственной думы Михаил Романов.

Парламентарий объяснил принятие такого решения необходимостью повысить безопасность для местных жителей и установить более прозрачные правила на рынке перевозок. Он пояснил, что в основе инициативы — многочисленные обращения от жителей города и статистика дорожно-транспортных происшествий с гостями из других государств за рулём. При этом Михаил Романов отметил, что аналогичные правила уже действуют в ряде других субъектов страны.

Депутат не исключает, что после введения новых требований возможны увеличение стоимости услуг и сокращение числа сотрудников, однако называет это шагом в верном направлении. В ближайшее время, с 22 ноября, планируется распространить те же нормы и на область курьерской доставки. Об этом Михаил Романов также сообщил в публикации в социальной сети.