«Эрмитажить» и «рубинштейнить»: как обычные слова обретают новый смысл в питерском сленге

В то время как филологи призывают к безупречной грамотности, жители создают неологизмы, отражающие местный колорит.

В Петербурге, городе с богатой историей и уникальной культурой, формируется свой, особый язык. По мнению горожан, речь не обязательно должна быть грамотной. Главное, культурный колорит.

Против «сплошного негатива» Вербицкой

В метро Петербурга когда-то висели плакаты с призывом «Давайте говорить как петербуржцы», созданные ректором ведущего городского университета, Людмилой Вербицкой. Профессор филологии настаивала на безупречной грамотности и правильном словообразовании.

Однако часть жителей города полагала, что истинная петербургская речь — это не столько идеальная грамматика, сколько использование уникальных, сугубо питерских терминов.

Как пишет "Аргументы и факты", петербуржец Максим Володин, автор альтернативного словаря, отметил, что примеры на плакатах метрополитена имели “сплошной негатив”.

“Если «взять», то за взятку, если «упасть», то в глазах друзей”, — подчеркнул Максим.

Это побудило его создать словарь, где отражается настоящий петербургский говор.

Примеры питерских слов:

Так появились слова:

“эрмитажить” — стоять в длинной очереди (от “Эрмитаж”).

“бадлонить” — крепко обнимать за шею.

“шавермить” — подчеркивать, что ты из Петербурга.

“рубинштейнить” — развлекаться в модных местах (от улицы Рубинштейна).

“елисеить” — делать бизнес с братом (от магазина Елисеевых).

“корюшить” — пахнуть огурцом (от запаха корюшки, напоминающего запах огурцов).

Народное творчество и социальные сети

К составлению словаря присоединились коллеги, друзья и пользователи социальных сетей.

Благодаря их активности появились такие термины, как “чижик-пыжиться” (пытать счастье), “парадить” (выпендриваться на периферии), “галереить” (коротать время в торговом центре).

“Мы с тобой вместе из Волжского переехали в Питер. Чего ты передо мной-то шавермишь?” — такой пример демонстрирует, как новые слова органично вписываются в повседневную речь.

Словарь получил положительные отзывы.