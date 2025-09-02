«Эрмитажить» и «рубинштейнить»: как обычные слова обретают новый смысл в питерском сленге

В Петербурге, городе с богатой историей и уникальной культурой, формируется свой, особый язык. По мнению горожан, речь не обязательно должна быть грамотной. Главное, культурный колорит.
Против «сплошного негатива» Вербицкой
В метро Петербурга когда-то висели плакаты с призывом «Давайте говорить как петербуржцы», созданные ректором ведущего городского университета, Людмилой Вербицкой. Профессор филологии настаивала на безупречной грамотности и правильном словообразовании.
Однако часть жителей города полагала, что истинная петербургская речь — это не столько идеальная грамматика, сколько использование уникальных, сугубо питерских терминов.
Как пишет "Аргументы и факты", петербуржец Максим Володин, автор альтернативного словаря, отметил, что примеры на плакатах метрополитена имели “сплошной негатив”.
“Если «взять», то за взятку, если «упасть», то в глазах друзей”, — подчеркнул Максим.
Это побудило его создать словарь, где отражается настоящий петербургский говор.
Примеры питерских слов:
Так появились слова:
- “эрмитажить” — стоять в длинной очереди (от “Эрмитаж”).
- “бадлонить” — крепко обнимать за шею.
- “шавермить” — подчеркивать, что ты из Петербурга.
- “рубинштейнить” — развлекаться в модных местах (от улицы Рубинштейна).
- “елисеить” — делать бизнес с братом (от магазина Елисеевых).
- “корюшить” — пахнуть огурцом (от запаха корюшки, напоминающего запах огурцов).
Народное творчество и социальные сети
К составлению словаря присоединились коллеги, друзья и пользователи социальных сетей.
Благодаря их активности появились такие термины, как “чижик-пыжиться” (пытать счастье), “парадить” (выпендриваться на периферии), “галереить” (коротать время в торговом центре).
“Мы с тобой вместе из Волжского переехали в Питер. Чего ты передо мной-то шавермишь?” — такой пример демонстрирует, как новые слова органично вписываются в повседневную речь.
Словарь получил положительные отзывы.
"Много интересных, точных и образных словечек и выражений. Думаю, какие-то из них точно приживутся, и их будут использовать в разговорной речи. Понравились слова «апрашкаться», «белоночить», «галереить»,«парусить по алому», «фабержеиться», «чижить-пыжить» и др.", — комментирует читательница.