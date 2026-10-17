Забудьте про мосты на кружках: как студенты упакуют «петербургский стиль» в фарфор, дерево и реальные бренды

Начинающие дизайнеры делают вещи, которые потом можно потрогать, купить в магазине или увидеть на улицах города.

В Санкт-Петербурге стартовал новый сезон масштабного молодежного конкурса «Дизайн молодых / Young Design 2026». Это не очередная скучная выставка студенческих курсовых.

Рассказываем простыми словами, что это за проект, почему за ним стоит следить и какую пользу он приносит.

От скромной идеи до масштаба всей страны

Конкурс появился в 2020 году. Поначалу это была чисто городская история, которую запустили Фонд поддержки инноваций Санкт-Петербурга и знаменитая Академия Штиглица (знаменитая «Муха»).

Идея была простой: подружить талантливых студентов и реальный бизнес, которому вечно не хватает свежих идей.

Затея выстрелила. Проект быстро вышел на всероссийский уровень и даже вошел в топ-100 лучших инициатив Фонда президентских грантов.

В прошлом году в нем участвовали уже более четырех тысяч человек из 170 вузов и колледжей со всей страны.

Тема сезона: разгадать «Петербургский стиль»

Каждый год у конкурса есть сквозная тема. В этом сезоне участникам предложили переосмыслить «петербургский стиль».

Но речь не о том, чтобы просто нарисовать разводные мосты или Медного всадника на кружке. Задача глубже: понять культурный код Петербурга и перевести его на язык современного дизайна, рассказал Александр Беглов.

Ребята будут экспериментировать с самыми разными материалами — от классического фарфора и дерева до переработанного пластика и металла.

Задачи от реальных заказчиков

Главный плюс «Young Design» — здесь нет оторванных от жизни заданий. Студенты работают по реальным техзаданиям от российских компаний, фабрик и брендов.

Направления самые разные:

придумать новый брендинг и упаковку для торговой сети;

спроектировать удобную городскую или домашнюю мебель;

создать коллекцию одежды или текстиля;

разработать сувениры, которые не стыдно подарить.

На протяжении всего пути участников ведут опытные наставники — практикующие дизайнеры и арт-директора. Они помогают довести сырой студенческий эскиз до состояния готового к производству продукта.

Что получают победители?

Подать заявку могут студенты и недавние выпускники профильных колледжей и вузов из любого уголка России.

Главный приз — не просто грамота на стену. Проекты победителей запускают в производство малой серией в партнерстве с предприятиями.

Для молодого специалиста это лучший старт карьеры: еще до получения диплома можно положить в портфолио реальный продукт, выпущенный на заводе, а не просто красивую картинку с экрана ноутбука.

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