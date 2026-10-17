Забудьте про мосты на кружках: как студенты упакуют «петербургский стиль» в фарфор, дерево и реальные бренды

В Санкт-Петербурге стартовал новый сезон масштабного молодежного конкурса «Дизайн молодых / Young Design 2026». Это не очередная скучная выставка студенческих курсовых.
Рассказываем простыми словами, что это за проект, почему за ним стоит следить и какую пользу он приносит.
От скромной идеи до масштаба всей страны
Конкурс появился в 2020 году. Поначалу это была чисто городская история, которую запустили Фонд поддержки инноваций Санкт-Петербурга и знаменитая Академия Штиглица (знаменитая «Муха»).
Идея была простой: подружить талантливых студентов и реальный бизнес, которому вечно не хватает свежих идей.
Затея выстрелила. Проект быстро вышел на всероссийский уровень и даже вошел в топ-100 лучших инициатив Фонда президентских грантов.
В прошлом году в нем участвовали уже более четырех тысяч человек из 170 вузов и колледжей со всей страны.
Тема сезона: разгадать «Петербургский стиль»
Каждый год у конкурса есть сквозная тема. В этом сезоне участникам предложили переосмыслить «петербургский стиль».
Но речь не о том, чтобы просто нарисовать разводные мосты или Медного всадника на кружке. Задача глубже: понять культурный код Петербурга и перевести его на язык современного дизайна, рассказал Александр Беглов.
Ребята будут экспериментировать с самыми разными материалами — от классического фарфора и дерева до переработанного пластика и металла.
Задачи от реальных заказчиков
Главный плюс «Young Design» — здесь нет оторванных от жизни заданий. Студенты работают по реальным техзаданиям от российских компаний, фабрик и брендов.
Направления самые разные:
- придумать новый брендинг и упаковку для торговой сети;
- спроектировать удобную городскую или домашнюю мебель;
- создать коллекцию одежды или текстиля;
- разработать сувениры, которые не стыдно подарить.
На протяжении всего пути участников ведут опытные наставники — практикующие дизайнеры и арт-директора. Они помогают довести сырой студенческий эскиз до состояния готового к производству продукта.
Что получают победители?
Подать заявку могут студенты и недавние выпускники профильных колледжей и вузов из любого уголка России.
Главный приз — не просто грамота на стену. Проекты победителей запускают в производство малой серией в партнерстве с предприятиями.
Для молодого специалиста это лучший старт карьеры: еще до получения диплома можно положить в портфолио реальный продукт, выпущенный на заводе, а не просто красивую картинку с экрана ноутбука.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге спасли знаменитую советскую мозаику.