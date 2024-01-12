Пора забыть про правило «не есть после шести»: секрет быстрого похудения кроется в другом

Существует заблуждение о том, что, если не есть после шести вечера, получится похудеть. У этого принципа существует много условностей. Добиться идеальной фигуры, ни в чем себе не отказывая, просто невозможно.

В беседе с порталом «Городовой» диетолог Евгений Арзамасцев объяснил, что нет никакого смысла ориентироваться лишь на время. Чтобы килограммы начали уходить, нужно потреблять меньше калорий, чем предполагает суточная норма. При этом наедаться на ночь все равно не рекомендуется.

«Лучше придерживаться принципа — не есть за четыре часа до сна. Если человек ложится в десять, значит последний прием пищи может быть в шесть. Питание перед сном считается пагубной привычкой, потому что вызывает проблемы с кишечником и желудком. Повышается риск развития воспалительных процессов в организме», — отметил эксперт.

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