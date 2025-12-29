Уберите этот «ужас»: горожане предлагают лекарство от самого неудобного названия в Петербурге

Почему «Советская» не звучит: аргументы в пользу возвращения дореволюционных названий.

Роль топонимов в формировании городской среды невозможно переоценить. Они “отражают историю местности, хранят в себе память о важных исторических событиях либо о выдающихся деятелях нашей страны”.

В Петербурге, где история переписывалась неоднократно, сохранилось немало названий, которые выглядят чужеродно или непрактично.

Экспертный взгляд на карту города выявляет несколько претендентов на возвращение их исторической или более логичной идентичности.

Советские улицы обратно в Рождественские: благозвучие против идеологии

Самые ожесточенные споры о переименовании касаются десяти Советских улиц. Историческое название — «Рождественские» — вызывает куда более приятные ассоциации, связанные со светлым православным праздником, который чтит большинство жителей.

Исторически этот квартал, застроенный в середине XVIII века, формировался вокруг храма Рождества Христова.

“Рождественский храм подарил название окружающему его кварталу, все улицы в котором получили название ‘Рождественские’: от 1-ой до 10-ой”.

В 1923 году, вопреки исторической логике, названия были заменены на Советские. Сегодня, когда Рождественский храм (снесенный в 1934-м, но ныне воссозданный) вернул свою роль архитектурного ядра, сохранение советских названий кажется анахронизмом.

К тому же, с точки зрения уникальности, “Советская улица — один из популярнейших топонимов в России: всего в нашей стране 8121 Советская улица”. В то время как Рождественских улиц — около пятидесяти.

Возвращение имени выглядит как восстановление “исторической справедливости” и эстетическая необходимость.

Малодетскосельский проспект: топонимический «Франкенштейн»

Одним из самых неуместных названий в центре Петербурга является Малодетскосельский проспект. Его история — это яркий пример административной неразберихи, пережитой городом, ныне носящим имя Пушкин.

Изначально дорога вела в Царское село, и проспект логично именовался Царскосельским. После революции он сменил имена, став Детскосельским в честь Детского села им. Урицкого.

Когда в 1937 году поселение стало городом Пушкин, возникла коллизия. В 1957 году, не найдя решения, как совместить новое название города и старое название улицы, власти создали нечто невразумительное.

Так родился “франкенштейн” в виде Малодетскосельского проспекта. Название “жутко неудобное и неблагозвучное”. Многие предлагают вернуть ему имя “Малый Царскосельский проспект” — так сохранится память о былом статусе местности.

Казанские улицы: угроза дублирования

В Петербурге, уникальном случае для мировых столиц, существуют две улицы с идентичным названием — Казанская.

Первая, в Центральном районе, названа в честь Казанского собора (1873 год), а вторая, короткая улица в Красногвардейском районе, названа в честь города Казани (1914 год).

Улица в центре в 1923 году стала Плеханова, но в 1998-м историческое название было возвращено. Однако никто не удосужился переименовать Казанскую улицу на Малой Охте.

Если центральная улица имеет более глубокое религиозно-историческое обоснование, то вторую можно переименовать, например, в честь городов Татарстана — “в Петербурге, в свою очередь, до сих пор нет ни Нижнекамской, ни Альметьевской, ни Елабугинской улиц!”.

Улица Калинина: память о допетербургской деревне

В Кировском районе проходит улица Калинина, названная прижизненно в честь “всесоюзного старосты” — что само по себе вызывает вопросы. Куда более важной исторической ценностью является изначальное название — Волынкина.

В этих местах, “деревня существовала с 15 века” — то есть она была старше самого Санкт-Петербурга.

Улица Калинина должна быть переименована, так как в городе уже есть площадь Калинина, а сохранение памяти о допетровских поселениях является приоритетом.

Практичность и наследие Головиных

Красногвардейский переулок, расположенный в Приморском районе, страдает от явной нелогичности. Логичнее было бы вернуть ему название, связанное с местной историей.

“Переулок Головина смотрится здесь куда уместнее” — неподалеку находится дача Головиных, в честь которых назван и мостик.

Общественное голосование уже высказывалось за этот возврат, но решение до сих пор не принято.

Эти примеры наглядно демонстрируют, как топонимика, будучи эстетическим и прикладным инструментом, нуждается в постоянном переосмыслении для сохранения подлинного культурного кода города.

