Забытый под снегом: чем зимой может отплатить ваш автомобиль – предупреждение специалистов

Владельцам автомобилей следует учитывать возможные риски, связанные с оставлением машины под снежным покровом на продолжительный период. По мнению технического директора крупной сети автосервисов Никиты Родионова, снег отрицательно влияет не только на внешний вид, но и на техническое состояние автомобиля.
Он подчеркнул, что снег, который постепенно утрамбовывается из-за перепадов температур, становится тяжелым слоем, оказывающим воздействие на кузов. Такое давление может привести к появлению мельчайших трещин в покрытии. Особенно опасной ситуация становится на оживленных улицах, где снег смешивается с противогололедными составами и песком.
Родионов отметил:
— Если машина стоит не во дворе, а на обочине оживленной улицы, то не избежать и влияния различных реагентов, которыми посыпают дороги. Снег, смешанный с дорожной солью и песком, при потеплении тает, а при понижении температуры — замерзает. Такие циклы «тающий снег — влага — лед» создают идеальные условия для коррозии, — поделился специалист.
Будьте особенно внимательны в местах, где покрытие уже повреждено: под арками, на порогах и в зонах стыков. Там появление ржавчины происходит быстрее всего. Снег также часто забивается в вентиляционные отверстия и подкрылки, создавая дополнительный запас влаги возле колесных арок.
Уязвимыми для коррозии оказываются детали силовой конструкции машины, такие как балки жёсткости и лонжероны. Вода вместе с реагентами может привести к появлению ржавчины на тормозных дисках, что становится причиной снижения показателей торможения при начальных остановках и увеличивает тормозной путь.
Некоторые проблемы проявляются и в работе замков — вода, попадая внутрь, замерзает, расширяется и в результате может повредить механизм. Химические составы разрушающе действуют на резиновые элементы: ручки могут терять гибкость, а уплотнители при сильных холодах начинают трескаться. Наледь на дворниках, антеннах и фарах уменьшает обзор и ухудшает аэродинамические характеристики авто.
Еще одним немаловажным моментом является конденсат, который образуется при длительной остановке автомобиля. Влага может проникнуть в цилиндры двигателя или воздушный коллектор, смешиваясь там с маслом. В результате в моторе формируется эмульсия, отрицательно сказывающаяся на ресурсах агрегата.
Вода, скапливаясь в топливном баке, может начать кристаллизоваться, блокируя фильтры и форсунки; это особенно быстро происходит на дизельных автомобилях. Водителям стоит помнить и о следующих возможных последствиях:
- У автомобилей, стоящих без движения, происходит саморазряд аккумулятора, особенно сильный в морозы;
- Морозы вызывают потрескивание радиатора, термостата и резиновых патрубков;
- В салоне может появиться плесень из-за скопления влаги на тканевой отделке и стеклах.
Специалист также обратил внимание, что у снега крайне низкая теплопроводимость.
— Помните, что снег обладает низкой теплопроводностью, то есть плохо пропускает тепло. Если капот и решетка радиатора покрыты плотным слоем снега, после запуска двигателя тепло от мотора не может эффективно отводиться в атмосферу. Такой эффект может возникнуть при использовании автозапуска, когда нет возможности контролировать приборную панель, — добавил Родионов.
