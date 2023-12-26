Забытый рецепт: этот салат времен СССР — настоящая кулинарная находка

Многие представители молодежи полагают, что из-за дефицита продуктов в советское время праздничные столы не отличались разнообразием. Однако это не так. Из минимума продуктов хозяйки умудрялись готовить кулинарные шедевры, которые оценят даже современные гурманы. Один из них — салат с яблоками и сыром.

Для создания блюда понадобятся:

сыр — 400 г,

яблоки — 4 шт.,

горчица — 2 ст. л.,

майонез — по вкусу,

зеленый салат — 1 упаковка.

Готовится блюдо буквально за пять минут. Сперва необходимо нарезать яблоки и сыр соломкой, а затем приступать к приготовлению соуса из майонеза и горчицы. Зеленые листки салата нужны для украшения, пишет портал Sevastopolmedia.

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