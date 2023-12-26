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Забытый рецепт: этот салат времен СССР — настоящая кулинарная находка

Забытый рецепт: этот салат времен СССР — настоящая кулинарная находка
Салат с сыром и яблоками времен СССР

В основе сыр и яблоки.

Многие представители молодежи полагают, что из-за дефицита продуктов в советское время праздничные столы не отличались разнообразием. Однако это не так. Из минимума продуктов хозяйки умудрялись готовить кулинарные шедевры, которые оценят даже современные гурманы. Один из них — салат с яблоками и сыром.

Для создания блюда понадобятся:

  • сыр — 400 г,
  • яблоки — 4 шт.,
  • горчица — 2 ст. л.,
  • майонез — по вкусу,
  • зеленый салат — 1 упаковка.

Готовится блюдо буквально за пять минут. Сперва необходимо нарезать яблоки и сыр соломкой, а затем приступать к приготовлению соуса из майонеза и горчицы. Зеленые листки салата нужны для украшения, пишет портал Sevastopolmedia.

Источник фото: KamranAydinov/Freepik

Общество Рецепты Кулинария
26 декабря 2023 12:00
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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