Заменит морс и газировку: простой рецепт кваса на ржаном хлебе

Даже несмотря на холодную погоду, зимой тоже иногда хочется побаловать себя чем-то холодненьким и утоляющим жажду, а особенно после праздничных застолий. Чтобы не травиться покупными газировками, можно приготовить домашний квас.

Вам понадобятся:

вода — 3 л,

свежие дрожжи — 21 г,

черный хлеб — 200 г,

сахар — 4 ст. л.,

изюм — 20 шт.

Воду для кваса нужно довести до кипения, а затем остудить до теплого состояния. Пока жидкость охлаждается, сделайте сухари из хлеба в духовке. Поставьте их в печь при 180 градусов на 15 минут.

Отлейте немного воды и разведите в ней дрожжи. Они должны запузыриться.

Когда сухари будут готовы, бросьте их в теплую жидкость и всыпьте туда же сахар. Накройте кастрюлю марлей или салфеткой и отправьте настаиваться на двое суток при комнатной температуре.

Спустя время процедите жидкость, закиньте в нее изюм и забудьте еще на сутки. За это время квас забродит. После можно его процедить и пить, пишет портал 1000.menu.

Источник фото: KamranAydinov/freepik