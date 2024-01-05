Заменит морс и газировку: простой рецепт кваса на ржаном хлебе

Даже несмотря на холодную погоду, зимой тоже иногда хочется побаловать себя чем-то холодненьким и утоляющим жажду, а особенно после праздничных застолий. Чтобы не травиться покупными газировками, можно приготовить домашний квас.
Вам понадобятся:
- вода — 3 л,
- свежие дрожжи — 21 г,
- черный хлеб — 200 г,
- сахар — 4 ст. л.,
- изюм — 20 шт.
Воду для кваса нужно довести до кипения, а затем остудить до теплого состояния. Пока жидкость охлаждается, сделайте сухари из хлеба в духовке. Поставьте их в печь при 180 градусов на 15 минут.
Отлейте немного воды и разведите в ней дрожжи. Они должны запузыриться.
Когда сухари будут готовы, бросьте их в теплую жидкость и всыпьте туда же сахар. Накройте кастрюлю марлей или салфеткой и отправьте настаиваться на двое суток при комнатной температуре.
Спустя время процедите жидкость, закиньте в нее изюм и забудьте еще на сутки. За это время квас забродит. После можно его процедить и пить, пишет портал 1000.menu.
Источник фото: KamranAydinov/freepik