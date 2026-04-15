Замиокулькас в апреле только этого и просит: Поливаю его "секретным эликсиром" - побегов даёт море
Замиокулькас в апреле только этого и просит: Поливаю его "секретным эликсиром" - побегов даёт море

Опубликовано: 15 апреля 2026 03:06
 Проверено редакцией
Legion-Media
Совет по подкормке завиокулькаса.

Замиокулькас - красивое декоративное растение с плотными глянцевыми листьями и длинными побегами. Его ещё называют долларовым деревом, есть примета, что он может принести в дом денег.

Но что же делать, если пришла весна, а цветок так и не начал устремляться в рост - побеги новые на выдаёт, листья - тусклые? На портале "Погода.Mail.ru" рассказывают, чем можно подкормить растение в весенний период. Оно так и просит это "волшебный эликсир".

Первый вариант подкормки основан на корках цитрусовых. Они содержат большое количество микроэлементов, необходимых долларовому дереву.

Приготовить средство не составит труда. Шкурки лимона или апельсина мелко нарезаем ножом. На 100 граммов корок берём 1 литр воды, кипятим. Заливаем шкурки водой и настаиваем сутки под крышкой.

Настой получится концентрированным, в чистом виде использовать нельзя. Процеживаем и добавляем 4 литра воды. Теперь используем средство для полива замиокулькаса.

Также хорошим "угощением" для замиокулькаса станет настой банановой кожуры. Шкурки 2 бананов измельчим в блендере, а затем зальем 2 литрами горячей воды и оставим настаиваться на 2 суток.

Использовать средство из шкурок бананов будем в чистом виде, просто выльем его в горшок к замиокулькасу.

Хорошим вариантом для долларового дерева будет полив с дрожжами и сахаром. На 11 граммов сухих дрожжей возьмём 45 граммов сахара, зальём водой, перемешаем. Польём замиокулькас щедро, состав обеспечит его всеми полезными веществами для роста.

Не стоит подкармливать замиокулькас слишком часто, 1 подкормка в месяц будет в самый раз, а более - уже лишнее, не нужное комнатному растению.

Марина Котова
