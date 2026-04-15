Закопала 1 штуку в нору крота: И он вылетел с дачи пулей - так быстро ещё не бегал

Появление на даче кротов - настоящая проблема для каждого огородника и садовода. Животные ведут активную подземную жизнь, копают глубокие норы, портят корни растений.
как можно отвадить крота от участка, бежать будет так, как никогда ранее.
Есть несколько способов избавления от вредителя, но все они основываются на 2 простых принципах - крот не любит громкие звуки и резкие запахи.
1 вариант - сделать усиленную "гремелку". Для этого найти нору крота, закопать туда кусок металлической трубы, в него вставить металлический прут, поверх которого надеть жестяную банку. на ветру конструкция будет греметь, звук и вибрация уйдут под землю и напугают крота.
Также можно избавиться от вредителя при помощи резких запахов. Раскапываем кротивину и отправляем туда что-то вонючее. Подходят тряпки, пропитанные дёгтем, керосином, ацетоном и другими жидкостями, имеющими неприятный аромат.
Также можно закопать в землю рыбьи отходы, которые пару дней полежали на солнышке, они так воняют, что крот пустится наутёк и на участок больше не захочет соваться.
Профилактикой появления на даче кротов может служить высадка растений, источающих резкие запахи, - бархатцев, чеснока, лука, клещевины, нарциссов. Все эти растения отпугнут кротов, они не захотят строить ходы под вашим дачным участком.
Также для кротов устраивают ловушки, например, раскапывают ход, в уровень с "полом" закапывают пустое ведро, верх кротовины прикрывают картонками. На утро можно проверять ловушку и отправлять вредителей подальше от участка.
Ранее издание рассказывало, как можно избавиться от клещей на даче или при походе на природу.