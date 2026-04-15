Закопала 1 штуку в нору крота: И он вылетел с дачи пулей - так быстро ещё не бегал

Опубликовано: 15 апреля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Совет по избавлению от вредителя на даче.

Появление на даче кротов - настоящая проблема для каждого огородника и садовода. Животные ведут активную подземную жизнь, копают глубокие норы, портят корни растений.

На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, как можно отвадить крота от участка, бежать будет так, как никогда ранее.

Есть несколько способов избавления от вредителя, но все они основываются на 2 простых принципах - крот не любит громкие звуки и резкие запахи.

1 вариант - сделать усиленную "гремелку". Для этого найти нору крота, закопать туда кусок металлической трубы, в него вставить металлический прут, поверх которого надеть жестяную банку. на ветру конструкция будет греметь, звук и вибрация уйдут под землю и напугают крота.

Также можно избавиться от вредителя при помощи резких запахов. Раскапываем кротивину и отправляем туда что-то вонючее. Подходят тряпки, пропитанные дёгтем, керосином, ацетоном и другими жидкостями, имеющими неприятный аромат.

Также можно закопать в землю рыбьи отходы, которые пару дней полежали на солнышке, они так воняют, что крот пустится наутёк и на участок больше не захочет соваться.

Профилактикой появления на даче кротов может служить высадка растений, источающих резкие запахи, - бархатцев, чеснока, лука, клещевины, нарциссов. Все эти растения отпугнут кротов, они не захотят строить ходы под вашим дачным участком.

Также для кротов устраивают ловушки, например, раскапывают ход, в уровень с "полом" закапывают пустое ведро, верх кротовины прикрывают картонками. На утро можно проверять ловушку и отправлять вредителей подальше от участка.

Автор:
Марина Котова
