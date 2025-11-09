Запесоцкий идёт в суд за своим креслом: добивается отмены собственного отстранения от поста ректора СПбГУП

В Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило обращение Александра Запесоцкого, в котором он ходатайствует об отмене мер по его временной отставке с должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Эти процедуры были предприняты ранее в рамках рассмотрения иска от Генеральной прокуратуры. Главным поводом для иска является возвращение государству ряда зданий, находящихся в распоряжении Федерации независимых профсоюзов России, в числе которых общежитие и учебный корпус университета общей площадью 46,4 тысячи квадратных метров.

10 октября судебная инстанция постановила удовлетворить требования Генеральной прокуратуры и вернуть перечисленную недвижимость в государственную собственность. Запесоцкий был временно отстранён с 24 сентября, когда вступили в силу соответствующие обеспечительные меры. Согласно разъяснениям суда, эти ограничения, включая тот факт, что Запесоцкий не может выполнять обязанности ректора, будут отменены после окончательного вступления решения по делу о возврате объектов в законную силу, что случилось 23 октября.

«В материалы дела поступило заявление Запесоцкого А.С. о прекращении действия обеспечительных мер, принятых определением суда от 22.09.2025 и определением суда от 24.09.2025»,

— отмечается в судебном определении. Вместе с тем в документах суда указано, что ходатайство бывшего руководителя университета не сопровождается подтверждением оплаты государственной пошлины, как этого требует процессуальное законодательство. Нарушения необходимо устранить до 14 ноября; в противном случае, как отмечено в материалах дела, заявление будет возвращено подателю.