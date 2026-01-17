Заправки под прицелом ФАС: проверят цены на продукты первой нужды

Сенатор Айрат Гибатдинов направил в Федеральную антимонопольную службу просьбу выяснить, насколько оправдана стоимость питьевой воды и основных товаров на автозаправках. Он обратил внимание на то, что торговая наценка на воду на некоторых из них может достигать 500 процентов. В документе подчеркивается, что из-за отсутствия других магазинов вдоль трассы владельцы заправок могут использовать эту ситуацию для необоснованного увеличения цен.

В обращении также содержится просьба ввести постоянный контроль за этим вопросом и предотвратить возможные нарушения антимонопольных норм на автозаправках. Айрат Гибатдинов пояснил, что сам столкнулся с подобной разницей в стоимости, когда из-за сложностей авиасообщения из Ульяновской области выезжал в Москву на машине. Он указал, что на платной трассе протяженностью около тысячи километров ему не встретилось ни одного продуктового магазина.

Сенатор отметил, что после обсуждения этого вопроса с другими членами Совета Федерации выяснилось — аналогичная проблема затрагивает и их. Гибатдинов добавил, что на автозаправках вне платных автомагистралей наценка всё же ниже, но даже она может достигать 200-300 процентов. По его словам, «это тоже совершенно недопустимо».

