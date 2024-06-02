Билетов нет и не будет: кто виноват в коллапсе на РЖД и куда девались свободные места на юг

Проблема с нехваткой билетов РЖД на поезда в южных направлениях усугубляется с каждым днем. Возмущенные россияне готовы штурмовать офисы руководства железных дорог, чтобы добиться справедливости.

При попытке забронировать места в купейных вагонах пассажиры сталкиваются со странной картиной: все занято какими-то более осмотрительными туристами. Поначалу покупатели просто недоумевали, как билеты могли так быстро расхватать, а потом их осенило. Всему виной правило, которое позволяет одному-двум людям "застолбить" за собой все купе целиком. По закону такое можно сделать, оплатив пустующие места.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

Тем, кто желает ехать с комфортом без чужой болтовни и запаха жареной вчерашней курицы, такая мера кажется спасением. Захотел открыл окно, захотел едешь в духоте, радио слушаешь. И никто тебе слова не скажет. Оплачено же. В это время другие россияне, которые кое-как наскребли на билеты и бюджетное проживание в том же Адлере или Сочи, остались ни с чем. Не проситься же к "буржуям" на пустые койки.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

Вот и приходится требовать как можно скорее запретить покупку сразу нескольких мест на одного человека. Но пока руководство РЖД внятного ответа не дает, а значит остается ждать, когда кто-то откажется от брони и в приложении высветится долгожданная свободная полка. Опытные путешественники в таких ситуациях оказываются редко. Они планируют отпуск и покупают билеты за несколько месяцев до предполагаемой даты.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com