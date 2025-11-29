Тайный вид Петербурга: куда запрещалось смотреть иностранцам с высоты Исаакиевского собора

Отсюда, как на ладони, открывается панорама, знакомая каждому, но мало кто помнит, что при СССР этот вид находился под неусыпным контролем.

Санкт-Петербург, город, пропитанный историей, таит в себе множество мест, чья судьба тесно связана с переломными моментами прошлого.

Одно из таких мест, ныне обожаемое туристами и являющееся одной из главных визитных карточек города, когда-то было окутано тайной и строжайшим запретом.

На Исаакиевской колоннаде всегда было многолюдно, но среди любопытных глаз всегда присутствовали женщины-дежурные. Их миссия заключалась в неукоснительном наблюдении за тем, чтобы никто из посетителей не сделал “лишних” снимков.

“Фотографировать категорически запрещено”, — гласило объявление, висевшее при входе на колоннаду.

Конечно, находились смельчаки, умудрявшиеся тайком, “из-под полы”, запечатлеть мгновения, но большинство таких попыток заканчивались лишь засвеченной пленкой.

«Скорее всего, в первую очередь следили за съёмкой в сторону Адмиралтейских верфей — одного из главных производств Ленинграда», — отмечают исследователи истории города.

Там, в те годы, создавалось многое, что совсем не предназначалось для объектива любопытного туриста, тем более иностранного.

Петербург с высоты: от фотозапретов до Лахта-центра

Сейчас времена изменились. Проблем со съёмкой с колоннады больше нет. Достаточно заплатить за вход, и можно беспрепятственно любоваться городом, запечатлевая его во всем великолепии.

А что же можно разглядеть отсюда теперь, взглянув на город, который уже не скрывает своих секретов.

Само собой, в первую очередь взгляд притягивает Исаакиевская площадь и величественное здание Законодательного собрания.

Чуть правее виднеется Троицкий собор, а вдали — новостройки в районе Обводного канала.

На горизонте возвышается знаменитое здание гостиницы “Астория”.

Эволюция петербургской панорамы

Один из самых спорных, но, несомненно, знаковых современных видов Северной столицы — это панорама, которую теперь венчают стадион “Крестовский” и, конечно же, здание “Лахта-центра” — самое высокое в Европе.

Еще недавно подобные сооружения казались бы фантастикой.

В другую сторону взора открывается вид на дворец Императора Петра II. Зеленое здание в правой части кадра — это знаменитая Кунсткамера, хранилище удивительных редкостей.

Отсюда хорошо видны и шпили Адмиралтейства, и Петропавловской крепости — символы имперского величия.

От Зимнего до Спаса-на-Крови

Взгляд скользит дальше, охватывая Зимний дворец, Дворцовую площадь, величественный Александрийский столп. А здесь, как на открытке, прекрасно виден Казанский собор.

Можно рассмотреть и Спас-на-Крови, чуть правее — Михайловский замок.

И, конечно же, бесконечные крыши. Все это вместе — настоящий, стопроцентный, неповторимый Петербург, который теперь, к счастью, можно увидеть и запечатлеть без каких-либо ограничений.