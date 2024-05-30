Зародыш в яйце и не только: шесть неприятных блюд, которые едят в Китае

Китайская кухня — одна из самых необычных в мире. Многие местные блюда на любителя. Даже попробовать то, что обычно едят жители Поднебесной, сможет далеко не каждый турист. Не говоря уже о том, чтобы насладиться деликатесами.

Зародыш в яйце

Блюдо под названием балют готовится из куриного яйца, в котором уже сформировался зародыш. Варится такой продукт дольше — порядка 20–25 минут. Есть его нужно теплым. Деликатесу приписывают свойства афродизиака.

Суп из летучей мыши

Это экзотическое блюдо готовится очень просто. В заранее отваренный куриный бульон бросают рукокрылое. Причем предварительно свежевать его не принято, поэтому в блюде могут встречаться куски шерсти и крыльев.

Ошпаренный осел

Один процесс приготовления этого блюдо ужасает. К гостю приводят живого осла и спрашивают, какую его часть следует подать. Далее с этого места снимают кожу, ошпаривают его кипятком и срезают мясо. Доваривают уже после. Это блюдо запрещено законом, однако в некоторых районах его до сих пор можно попробовать.

Черепаший суп

Такой суп тоже считается запрещенным, но это не мешает желающим заработать дельцам из провинции Гуандун его готовить. В процессе живую мягкотелую черепаху помещают в воду с приправами и начинают медленно нагревать варево. В процессе животное пьет бульон, и таким образом «пропитывается» приправами.

Гусиные кишки

Субпродукты очищают, ошпаривают и готовят в масле со специями. Китайцы считают, что кишечник — самая питательная часть гуся.

Обезьяньи мозги

Первое упоминание этого блюда датировано 1720 годом. Из-за запрета найти его в современном Китае непросто. Однако если есть деньги, то все же возможно. От одного способа подачи может вывернуть наизнанку. Голову живой обезьяны фиксируют посередине круглого стола, а затем открывают мозг. Так описывают процесс на портале Kitau. Употребить его нужно быстро, поскольку ткани очень быстро разлагаются.

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