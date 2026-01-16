Засохшая вчерашняя гречка превратится в блюдо уровня Мишлен: тарелку вылижут, попросив добавки

Не спешите выбрасывать засохшую или слипшуюся гречку, оставшуюся с ужина. Из неё можно быстро приготовить новое, вкусное и сытное блюдо, которое будет выглядеть как из ресторана.
Для начала обжарьте на сковороде кусочки мяса (например, курицы или свинины) с луком. Добавьте грибы или другие овощи по вкусу. Затем переложите эту ароматную поджарку в форму для запекания, а сверху равномерно распределите вчерашнюю гречневую кашу. Посыпьте всё тёртым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10 минут.
За это время сыр расплавится в аппетитную корочку, а каша пропитается соками и снова станет сочной. Простой лайфхак, который займёт не больше 15 минут, подарит вторую жизнь обычным остаткам.