Засохшая вчерашняя гречка превратится в блюдо уровня Мишлен: тарелку вылижут, попросив добавки
Засохшая вчерашняя гречка превратится в блюдо уровня Мишлен: тарелку вылижут, попросив добавки

Опубликовано: 16 января 2026 10:15
 Проверено редакцией
Засохшая вчерашняя гречка превратится в блюдо уровня Мишлен: тарелку вылижут, попросив добавки
Фото: Городовой.ру

Не спешите выбрасывать засохшую или слипшуюся гречку, оставшуюся с ужина. Из неё можно быстро приготовить новое, вкусное и сытное блюдо, которое будет выглядеть как из ресторана.

Для начала обжарьте на сковороде кусочки мяса (например, курицы или свинины) с луком. Добавьте грибы или другие овощи по вкусу. Затем переложите эту ароматную поджарку в форму для запекания, а сверху равномерно распределите вчерашнюю гречневую кашу. Посыпьте всё тёртым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10 минут.

За это время сыр расплавится в аппетитную корочку, а каша пропитается соками и снова станет сочной. Простой лайфхак, который займёт не больше 15 минут, подарит вторую жизнь обычным остаткам.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
