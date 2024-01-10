Засыпьте в грунт ложку этой крупы: «взгрустнувший» замиокулькас вмиг выпустит десятки стрел

Даже при самых идеальных условиях замиокулькас может годами не давать новых побегов. И вместо пышного куста приходится смотреть на пару-тройку стрел.

Исправить ситуацию помогут питательные подкормки. Причем бежать за ними нужно не в магазин, а на кухню.

В блендере необходимо измельчить столовую ложку чечевицы до состояния муки и засыпать в грунт. Повторять процедуру можно два раза в месяц. И спустя непродолжительное время можно будет заменить появление новых крепких побегов, поделилась автор YouTube-канала «Цветы Елены Николаевой».

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