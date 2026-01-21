Завтрак вундеркиндов - овощи да фрукты? Нет: вот что ест Алиса Теплякова и ее десять братьев и сестер

История Алисы Тепляковой, которую несколько лет назад многие называли гением, по сей день привлекает внимание общественности. Однажды поводом для обсуждения стал скудный и однообразный рацион девочки, о котором рассказал её отец, Евгений Тепляков.
Меню из хлебобулочных изделий
В одном из своих видео в YouTube Евгений продемонстрировал, какие продукты он покупает для дочери. В сумке оказались в основном белые батоны. На возмущение пользователей сети, считающих такое питание неприемлемым для ребёнка, отец ответил в комментариях.
Он уточнил, что Алиса также «ест муку, сушки, и иногда перец, сахар и соль». По его мнению, этого достаточно для полноценного развития.
Реакция и вопросы
Такой подход к питанию вызвал серьёзную критику со стороны врачей и обычных людей. Специалисты отмечают, что растущий организм нуждается в сбалансированном рационе, богатом витаминами, белками и клетчаткой, которых нет в одном лишь хлебе.
История с питанием Алисы добавила новых вопросов к уже существующим спорам о методах воспитания и условиях жизни в семье Тепляковых.