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Загар и зимой, и летом в самом центре города: где еще совсем недавно купались петербуржцы

Опубликовано: 10 июня 2025 19:03
Петропавловская крепость
Загар и зимой, и летом в самом центре города: где еще совсем недавно купались петербуржцы
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Посещение Петропавловского пляжа стало традицией для советских людей. Но сегодня отправиться туда не получится.

В самом сердце Петербурга, где вокруг исторические виды, находился пляж. Все это было прямо у стен Петропавловской крепости. Не верится, но для петербуржцев ходить на этот пляж было давней традицией.

Как все начиналось

Оказывается, загорать и купаться у Петропавловки начали еще в 1960-е годы. В советское время это место было особенно популярно. Люди приходили сюда не только летом, но и весной, и даже зимой, чтобы поймать лучи солнца.

Историк Елена Лелина считает, что традиция зародилась после войны, в конце 40-х годов. Людям, живущим на Петроградской стороне, было неудобно выбираться за город, и они решили загорать прямо у крепости.

К тому же, каменные стены крепости накапливали и отдавали тепло. В 1930-х годах, в рамках развития культурного отдыха, прибрежную полосу расчистили и оборудовали пляж, а позже здесь появилась инфраструктура для отдыха.

Пляж сегодня

Пляж у Петропавловской крепости — это было не просто место для загара, а часть истории Петербурга. Здесь можно встретить самых разных людей, а у каждого места даже были свои условные деления: Красная стена, Моржовый угол, Песчаный и Пьяный пляжи.

Есть версия, что «пьяный пляж» получил свое название еще с петровских времен, когда крестьяне продавали там пиво в бочках.

С марта 2023 года пляж закрыт для посещений из-за реставрации гранитного фасада крепости. Стены Петропавловской крепости облицевали гранитом еще по указу императрицы Екатерины II в 1780-е годы, и с тех пор капитального ремонта не было, сообщает ТАСС.

Продолжат ли петербуржцы старую традицию ходить на пляж у Петропавловки после реставрации, покажет время.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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