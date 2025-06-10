Загар и зимой, и летом в самом центре города: где еще совсем недавно купались петербуржцы

В самом сердце Петербурга, где вокруг исторические виды, находился пляж. Все это было прямо у стен Петропавловской крепости. Не верится, но для петербуржцев ходить на этот пляж было давней традицией.
Как все начиналось
Оказывается, загорать и купаться у Петропавловки начали еще в 1960-е годы. В советское время это место было особенно популярно. Люди приходили сюда не только летом, но и весной, и даже зимой, чтобы поймать лучи солнца.
Историк Елена Лелина считает, что традиция зародилась после войны, в конце 40-х годов. Людям, живущим на Петроградской стороне, было неудобно выбираться за город, и они решили загорать прямо у крепости.
К тому же, каменные стены крепости накапливали и отдавали тепло. В 1930-х годах, в рамках развития культурного отдыха, прибрежную полосу расчистили и оборудовали пляж, а позже здесь появилась инфраструктура для отдыха.
Пляж сегодня
Пляж у Петропавловской крепости — это было не просто место для загара, а часть истории Петербурга. Здесь можно встретить самых разных людей, а у каждого места даже были свои условные деления: Красная стена, Моржовый угол, Песчаный и Пьяный пляжи.
Есть версия, что «пьяный пляж» получил свое название еще с петровских времен, когда крестьяне продавали там пиво в бочках.
С марта 2023 года пляж закрыт для посещений из-за реставрации гранитного фасада крепости. Стены Петропавловской крепости облицевали гранитом еще по указу императрицы Екатерины II в 1780-е годы, и с тех пор капитального ремонта не было, сообщает ТАСС.
Продолжат ли петербуржцы старую традицию ходить на пляж у Петропавловки после реставрации, покажет время.