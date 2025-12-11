Городовой / Город / Зелёная красавица на Дворцовой площади Петербурга: каким чудом она туда добралась?
Зелёная красавица на Дворцовой площади Петербурга: каким чудом она туда добралась?

Опубликовано: 11 декабря 2025 00:00
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зелёная красавица на Дворцовой площади Петербурга: каким чудом она туда добралась?
На Дворцовой площади в Петербурге установили новогоднюю ель.

Главную новогоднюю ель Санкт-Петербурга установили на Дворцовой площади в утренние часы 10 декабря. Работы по монтажу продолжались до шести часов утра, сообщает RT.

Ель привезли из одного из лесничеств Ленинградской области. Дерево впечатляет своими размерами: его высота составляет 30 метров, вес превышает 10 тонн, а диаметр кроны равен 4,8 метра.

На заготовку ели в лесу ушло около трёх часов. Её подготовили специально для городских торжеств.

По словам заместителя главы города Бориса Пиотровского, в этом году сохранили стиль оформления: елку снова украсят гирляндами, разноцветными лентами и ёлочными игрушками, знакомыми с детства.

Юлия Аликова
