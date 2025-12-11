Зелёная красавица на Дворцовой площади Петербурга: каким чудом она туда добралась?

Главную новогоднюю ель Санкт-Петербурга установили на Дворцовой площади в утренние часы 10 декабря. Работы по монтажу продолжались до шести часов утра, сообщает RT.
Ель привезли из одного из лесничеств Ленинградской области. Дерево впечатляет своими размерами: его высота составляет 30 метров, вес превышает 10 тонн, а диаметр кроны равен 4,8 метра.
На заготовку ели в лесу ушло около трёх часов. Её подготовили специально для городских торжеств.
По словам заместителя главы города Бориса Пиотровского, в этом году сохранили стиль оформления: елку снова украсят гирляндами, разноцветными лентами и ёлочными игрушками, знакомыми с детства.