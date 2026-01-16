Вы должны это знать: где в петербургском метро вы гарантированно упретесь в стену из металла прямо после вагона

Петербургский метрополитен, заслуженно считающийся одним из самых красивых в мире благодаря своему архитектурному убранству, столкнулся с проблемой, которая буквально наступает на пятки пассажирам.

Речь идет о металлических «коробах» и заборах, которые всё чаще появляются прямо на платформах, ломая привычные маршруты движения и закрывая собой монументальные элементы станций.

Эти конструкции вызывают всё большее раздражение у горожан.

Повсеместное наступление металлических конструкций

Журналисты предприняли целое исследование, проехав по всем станциям метро. Наблюдения выявили присутствие “коробов разного размера более чем на 20 станциях”.

Металлические конструкции не выглядят как временное решение, скорее, они инсталлированы в повседневную жизнь подземки как нечто почти стационарное.

Пассажиры вынуждены буквально “упираться в железные конструкции сразу после выхода из вагона”, что существенно сужает и без того ограниченное пространство.

Исторический экскурс: чистота советской эпохи

Практика перекрытия частей станций не является абсолютно новой. Ещё в конце советского периода отдельные проходы закрывались для нужд метрополитена.

В 1990 году это случилось на станции «Площадь Александра Невского», а спустя пару лет аналогичное решение применили на «Достоевской».

Тогда такие ограничения были “точными и редкими” и служили созданию служебных помещений. Ремонтные работы также требовали временных ограждений.

Однако, как отмечают бывшие сотрудники метрополитена, работавшие ещё в 1980-е годы, ситуация кардинально отличается. В ту эпоху платформы не загромождали.

“Оборудование и инвентарь размещали в подплатформенных и служебных помещениях”.

Это требовало дополнительных усилий — материалы приходилось постоянно переносить, но зато “пассажирское пространство оставалось свободным”, сохраняя архитектурную целостность станций.

Современная логистика и неудобства для людей

Массовое появление крупных, стационарных металлических коробов началось уже в 2020 году. Представители ГУП «Петербургский метрополитен» объясняли это необходимостью проведения капитального ремонта.

В одном из официальных комментариев относительно загромождения станции «Московская» говорилось прямо:

«Ведутся работы по капитальному ремонту перегонных тоннелей и притоннельных сооружений в части гидроизоляции. Все работы скрыты от глаз пассажиров и проводятся по ночам, только оборудование для них хранить в самих тоннелях нельзя, поэтому пришлось приспособить под временный склад часть платформы».

Таким образом, заборы появились как временные укрытия для ночных работ, но со временем трансформировались в постоянный элемент ландшафта.

Причина — в нежелании усложнять себе труд?

Скептицизм в отношении этого явления проявляют и ветераны отрасли. Один из экс-сотрудников прямо связывает нынешнюю практику с нежеланием усложнять себе работу.

По его мнению, отказ от ношения материалов в подсобки в пользу хранения их прямо на виду у пассажиров привел к тому, что “расплачиваться неудобствами теперь приходится обычным людям”.

Железные конструкции, изначально задуманные как маскировка для ночных ремонтных операций, стали постоянным визуальным и физическим барьером в петербургской подземке.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.